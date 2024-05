Katze in den USA versehentlich in Amazon-Paket verschickt

Eine neugierige Katze ist in den USA versehentlich per Paket an ein Amazon-Lager verschickt worden. Wie Katzen-Besitzerin Carrie Clark dem Fernsehsender KSL TV schilderte, verschwand ihre Katze Galena Mitte April spurlos aus ihrem Haus im Bundesstaat Utah. Ihr Verschwinden löste eine intensive Suche aus, die Clarks hängten in der ganzen Nachbarschaft “Vermisst”-Plakate auf.

Knapp eine Woche später meldete sich ein Tierarzt aus dem hunderte von Kilometern entfernten Los Angeles und berichtete, dass eine Amazon-Lagerarbeiterin Galena neben mehreren Paar zurückgeschickter Stiefel in einem Karton gefunden hatte. “Ich rannte zu meinem Mann, um ihm zu sagen, dass Galena gefunden wurde. Wir brachen zusammen, als wir feststellten, dass sie in einen übergroßen Karton gesprungen sein musste, den wir am Mittwoch zuvor verschickt hatten”, sagte Clark dem Sender. Gemeinsam mit ihrem Mann flog sie nach Los Angeles, um die Katze abzuholen.

Amazon zitierte Lager-Arbeiterin Brandy Hunter mit den Worten, sie habe an Galenas Verhalten sofort gesehen, dass die Katze jemandem gehöre. Daraufhin habe sie das Tier mit nach Hause genommen und am nächsten Tag zum Tierarzt gebracht, der anhand ihres Mikrochips Galenas Besitzer aufspürte.