Kleine Stellschrauben, spürbarer Effekt

Von: mk

Bozen – Am 24. Juli wird weltweit der Self-Care Day begangen. Anlässlich des Aktionstages macht neben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch das Gesundheitsressort des Landes auf die Bedeutung der Selbstfürsorge aufmerksam und ermutigt Menschen, aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Das Datum steht symbolisch für „24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche“ und erinnert daran, dass Gesundheit nicht nur an einzelnen Tagen, sondern das ganze Jahr über gepflegt werden sollte.

“Gesundheit beginnt lange bevor medizinische Behandlung notwendig wird. Jeder Mensch kann selbst etwas dazu beitragen, möglichst lange gesund zu bleiben”, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner. “Schon kleine Veränderungen im Alltag können langfristig einen großen Unterschied machen”, unterstreicht Messner, der selbst Arzt war. Selbstfürsorge bedeute nicht Perfektion, sondern aufmerksam mit der eigenen Gesundheit umzugehen und sich regelmäßig Zeit für das eigene Wohlbefinden zu nehmen, so Messner.

Für das Gesundheitsressort ist Self-Care ein wichtiger Baustein der Prävention und es lädt deshalb die Menschen ein, anlässlich des Self-Care-Days die eigene Gesundheit bewusst in den Blick zu nehmen. Mehrere einfache Tipps, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen, sollen dabei helfen: Wer sich regelmäßig bewegt, ausreichend trinkt und auf eine ausgewogene Ernährung achtet, unterstützt den eigenen Körper und kann Krankheiten vorbeugen.

Ebenso wichtig sind ausreichender Schlaf und bewusste Pausen im Tagesverlauf, um neue Energie zu tanken und Stress abzubauen. Auch kleine Auszeiten von Handy und Bildschirm können helfen, den Moment bewusster wahrzunehmen und Erholung zu finden. Zur Selbstfürsorge gehört außerdem, Zeit im Freien zu verbringen. Bewegung an der frischen Luft und Naturerlebnisse wirken sich positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden aus.

Ebenso wichtig sind soziale Kontakte. Ein Gespräch, ein gemeinsamer Kaffee oder Zeit mit Familie und Freunden stärken das Miteinander und können in belastenden Situationen Halt geben. Self-Care bedeutet auch, auf den eigenen Körper zu hören. Wer Warnsignale ernst nimmt und bei Bedarf rechtzeitig Unterstützung sucht, trägt dazu bei, gesundheitliche Probleme früh zu erkennen. Dazu gehört ebenso, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und den Impfstatus aktuell zu halten.