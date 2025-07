Klimaanlage selber bauen: Coole DIY-Ideen für heiße Tage

Von: luk

Berlin – Wenn der Sommer zur Hochform aufläuft und die Wohnung zur Sauna wird, muss nicht gleich ein teures Klimagerät her. Mit ein paar einfachen Mitteln lässt sich eine überraschend effektive DIY-Klimaanlage basteln. Das ist kostengünstig, kreativ und sogar ein bisschen spaßig.

Die Ventilator-Kühlbox

Während sich die Temperaturen draußen der 35-Grad-Marke nähern, wird es auch in den eigenen vier Wänden zunehmend unerträglich. Wer keine fest installierte Klimaanlage besitzt oder sich die Stromfresser-Variante nicht anschaffen will, kann mit ein paar Tricks für Abkühlung sorgen.

Ein Klassiker unter den DIY-Lösungen: die Ventilator-Kühlbox. Man braucht dafür nur einen kleinen Ventilator, eine Styropor- oder Plastikbox, etwas Eis (Tiefkühlakkus tun’s auch) – und etwas Bastelgeschick. Oben in den Deckel kommt ein Loch für den Ventilator, seitlich zwei kleinere für die Luftauslässe.

Ventilator anschalten, kalte Luft strömt raus – fertig ist die selbstgemachte Mini-Klimaanlage.

Cooler Effekt, kleiner Aufwand

Die Idee dahinter ist simpel: Die Luft wird durch die kühle Box geleitet und nimmt dabei die Kälte des Eises auf. So lässt sich ein kleiner Raum zumindest kurzfristig etwas herunterkühlen. Wer keine Box zur Hand hat, kann auch einfach eine mit Eiswasser gefüllte Schüssel vor den Ventilator stellen. Der Luftstrom wird spürbar frischer.

Wichtig: Diese DIY-Anlagen ersetzen keine echte Klimaanlage. Sie kühlen nicht dauerhaft und wirken am besten in kleinen Räumen oder direkt in der Nähe des Nutzers. Außerdem muss regelmäßig neues Eis nachgelegt werden.

Tipps für mehr Frische

Wer zusätzlich für ein kühleres Raumklima sorgen will, sollte tagsüber die Fenster und Vorhänge geschlossen halten und nur in den kühleren Morgen- oder Abendstunden lüften. Auch feuchte Tücher vor dem Fenster oder auf dem Wäscheständer sorgen für etwas Verdunstungskälte.

Eine selbstgebaute Klimaanlage ist keine Hightech-Lösung, aber ein cleverer Weg, um sich zumindest zeitweise Linderung zu verschaffen.