Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Lettland: Betrunkener Vater setzt Zehnjährigen ans Steuer
Von der Polizei gestoppt

Lettland: Betrunkener Vater setzt Zehnjährigen ans Steuer

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 08:00 Uhr
Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein betrunkener Vater hat sich in Lettland nachts von seinem zehnjährigen Sohn im Auto durch die Gegend kutschieren lassen. Unterwegs wurde die beiden allerdings von der Polizei gestoppt. Den Beamten war die unsichere Fahrweise des Fahrzeugs aufgefallen, das sie nachts gegen 1.30 Uhr auf einer Strasse nahe der Stadt Cesis anhielten, wie die Behörden mitteilten.

Bei der Kontrolle entdeckten sie dann das Kind am Steuer – und den betrunkenen Vater auf dem Rücksitz. Gegen den Mann, bei dem ein Atemalkoholwert von mindestens 2,56 Promille gemessen wurde, ermittelt nun die Polizei.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
88
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
63
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
56
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
Kommentare
41
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
180-Kilometer-Stau auf Brennerautobahn
Kommentare
40
180-Kilometer-Stau auf Brennerautobahn
Anzeigen
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 