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Mehr als nur ein Ausflug

Lions Club Brixen schenkt Kindern mit Behinderung den Traum vom Fliegen

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 17:27 Uhr
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Lions Club Brixen
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Von: mk

Brixen/Bozen – Der Lions Club Brixen hat vor einigen Tagen in Zusammenarbeit mit dem Verein „Fly Therapy“ aus Asti Kindern und Jugendlichen des SSV Brixen Behindertensport ein besonderes Erlebnis ermöglicht: einen echten Flug mit einem Ultraleichtflugzeug – für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem unvergesslichen Moment hoch oben zwischen Himmel und Wolken, frei von Grenzen und Barrieren.

„Fly Therapy“ ist eine gemeinnützige Initiative, die Menschen mit Behinderungen die Welt der Luftfahrt näherbringt. Erfahrene Piloten und geschulte Freiwillige begleiten die Teilnehmer mit größter Sorgfalt – vom ersten Kennenlernen des Flugzeugs bis zum Abheben. Sicherheit und die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Für die Kinder des SSV Brixen Behindertensport war es mehr als ein Ausflug: Es war eine Erfahrung, die Vertrauen stärkt, Begeisterung weckt und zeigt, dass scheinbar Unmögliches möglich wird. „Wenn wir in die strahlenden Gesichter der Kinder sehen, wissen wir: Dieser Einsatz lohnt sich“, sagt Stefano Rizzo, Präsident des Lions Club Brixen, der die etwa 20 kurzen Rundflüge ab Bozen initiiert und finanziert hat.

Elda Letrari, Sektionsleiterin des SSV Brixen Behindertensport, zeigt sich begeistert: „Für unsere Kinder war das ein ganz besonderer Tag. Erlebnisse wie diese stärken das Selbstvertrauen und zeigen ihnen, dass sie keine Grenzen kennen müssen.“

Der Lions Club Brixen hat derzeit 35 Mitglieder und setzte mit dieser Aktion ein klares Zeichen für gelebte Inklusion – ganz im Sinne seines Mottos „We Serve“.

Bezirk: Eisacktal

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