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Unser Frau in Schnals und Rauth

Live aus Südtirol: RAS bringt zwei neue Webcam-Standorte online

Donnerstag, 30. Juli 2026 | 10:25 Uhr
Unser Frau in Schnals
RAS
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Von: Lukas Unterkofler

Schnals/Deutschnofen – Die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) erweitert ihr Angebot an Live-Webcams: Seit kurzem sind zwei neue Kameras an den Standorten Unser Frau in Schnals und Rauth (Gemeinde Deutschnofen) in Betrieb. Die Bilder sind sowohl über die RAS-Webseite als auch über die RAS-App abrufbar.

“Die Kameras liefern aktuelle Live-Bilder aus den beiden Südtiroler Orten und ermöglichen Einblicke in die Landschaft, die Wetterlage und die aktuelle Situation vor Ort”, erklärt RAS-Präsidentin Vera Malleier.

Mit den neuen Webcams bietet die RAS Einheimischen, Gästen und Südtirol-Interessierten eine weitere Möglichkeit, die Vielfalt und Schönheit des Landes digital zu erleben – jederzeit und von überall aus. Die Live-Bilder der Webcams in Unser Frau in Schnals und Rauth sind ab sofort online verfügbar.

“Mit den neuen Standorten erweitern wir unser Webcam-Netz und schaffen zusätzliche Möglichkeiten, Südtirol in Echtzeit zu erleben”, erklärt RAS-Direktor Georg Plattner. Die RAS betreibt ein umfangreiches Netz an Radio- und Fernsehangeboten sowie digitalen Services für Südtirol und stellt mit den Webcams aktuelle Eindrücke aus verschiedenen Regionen des Landes bereit. Die Bilder sind unter Webcams | Rundfunkanstalt Südtirol RAS abrufbar. Insgesamt liefert die RAS 103 Webcambilder verteilt im ganzen Land.

Bezirk: Salten/Schlern, Vinschgau

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