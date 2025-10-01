Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hÃ¤tte das gedacht? > Nachhaltig heiraten: Villanders lÃ¤dt zum Second-Hand-Brautkleidermarkt – VIDEO
Nachhaltig heiraten: Villanders lÃ¤dt zum Second-Hand-Brautkleidermarkt – VIDEO

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 11:26 Uhr
Von: luk

Villanders – Traum-Brautkleid gesucht? Am Samstag, den 11. Oktober, verwandelt sich der Kultursaal von Villanders in ein Paradies für Bräute auf der Suche nach dem besonderen Kleid – nachhaltig, stilvoll und erschwinglich.

Bereits zum zweiten Mal organisiert die Nachhaltigkeitsgruppe Villanders (NGV) den beliebten Second-Hand-Brautkleidermarkt. Heuer gibt es doppelt so viele Kleider wie im Vorjahr: Über 30 wunderschöne Modelle warten auf zukünftige Bräute. „Wir freuen uns riesig, dass wir diesmal in der größeren Location Platz haben – so können wir noch mehr Auswahl bieten“, sagt Silvia Gasser, Präsidentin der NGV.

Besonderes Highlight: Eine Schneiderin vor Ort sorgt dafür, dass jedes Kleid perfekt sitzt und individuell angepasst werden kann. Damit verbindet die Initiative Eleganz mit ökologischem Bewusstsein – ganz im Sinne eines echten Green Events.

Villanders eignet sich ideal als Austragungsort: Mitten in Südtirol gelegen, ist es von allen Seiten gut erreichbar. „Unser Ziel ist es, dass wir viele Bräute glücklich machen und dabei auch die Umwelt schonen“, so Gasser.

Der Brautkleidermarkt öffnet am 11. Oktober im Kultursaal Villanders seine Türen – von 14.00 bis 17.00 Uhr.

JW Video ACgSAXWf-WMEAbbiU

 

Bezirk: Eisacktal

Bezirke

Eisacktal

