Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hÃ¤tte das gedacht? > NasenbÃ¤ren-Jungtiere machen erste AusflÃ¼ge im Zoo SchÃ¶nbrunn
Die NasenbÃ¤ren werden immer neugieriger

NasenbÃ¤ren-Jungtiere machen erste AusflÃ¼ge im Zoo SchÃ¶nbrunn

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 10:50 Uhr
Die NasenbÃ¤ren werden immer neugieriger
APA/APA/TIERGARTEN SCHÃ–NBRUNN/DANIEL ZUPANC
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

In der tierischen Wohngemeinschaft der Nasen- und Brillenbären im Tiergarten Schönbrunn ist aktuell besonders viel los: Vier junge Weißrüssel-Nasenbären unternehmen ihre ersten Ausflüge in die Außenanlage. “Ende März hat unser jüngeres Weibchen Jungtiere zur Welt gebracht. Nasenbären sind Nesthocker. Sie kommen blind zur Welt und verbringen ihre ersten sechs bis sieben Lebenswochen gut versteckt in Baumnestern”, erläuterte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Deshalb waren sie für die Besucherinnen und Besucher bisher kaum zu sehen, wurde der Direktor in einer Aussendung am Donnerstag zitiert. Inzwischen werden die beiden Weibchen und die beiden Männchen immer neugieriger, erkunden ihre Umgebung und haben auch den Rest des Nasenbären-Clans kennengelernt. Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher die Jungtiere bereits bei ihren ersten Kletterversuchen beobachten.

Weißrüssel-Nasenbären sind in Mexiko, Zentralamerika sowie im nordwestlichen Südamerika beheimatet und leben in unterschiedlichsten Lebensräumen – vom Regenwald bis zur offenen Landschaft. Die Allesfresser ernähren sich vor allem von Insekten, Spinnen und Würmern, aber auch von Früchten, Pflanzenknollen und gelegentlich von kleinen Wirbeltieren. Damit sie auch im Tiergarten ihr natürliches Verhalten ausleben können, ist die Anlage besonders naturnah gestaltet. “Wir lassen bewusst Totholz liegen und schneiden die Vegetation nur so weit zurück, wie es notwendig ist. So finden zahlreiche Insekten einen Lebensraum und unsere Nasenbären können tagsüber nach Krabbelgetier suchen”, erklärte Rupert Kainradl, zoologischer Kurator im Tiergarten Schönbrunn.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bruneck fÃ¼hrt flÃ¤chendeckend Tempo 30 ein
Kommentare
84
Bruneck fÃ¼hrt flÃ¤chendeckend Tempo 30 ein
Club Max: EndgÃ¼ltige SchlieÃŸung steht im Raum
Kommentare
67
Club Max: EndgÃ¼ltige SchlieÃŸung steht im Raum
Bewaffneter RaubÃ¼berfall in Meraner Bar
Kommentare
26
Bewaffneter RaubÃ¼berfall in Meraner Bar
Unfall auf Brennerautobahn: Matteo Buoninconti [27] aus Leifers kommt ums Leben
Kommentare
22
Unfall auf Brennerautobahn: Matteo Buoninconti [27] aus Leifers kommt ums Leben
Die Wahrnehmung des Bozner Flughafens hat sich gewandelt
Kommentare
20
Die Wahrnehmung des Bozner Flughafens hat sich gewandelt
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse fÃ¼r die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 