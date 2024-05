Penalty-Weltrekord in Israel: Entscheidung nach 56 Elfern

Von: APA/dpa

Es war zwar nur ein Halbfinale der 3. Fußball-Liga in Israel, doch die Begegnung zwischen SC Dimona und Schimschon Tel Aviv wurde zu einem Elfmeter-Showdown. Israelischen Medienberichten zufolge wurde die Partie am Dienstagabend erst nach 56 Elfmetern beendet. Nachdem es nach Verlängerung 2:2 gestanden hatte, musste das Spiel durch Elfmeterschießen entschieden werden. Dabei brauchten die Zuschauer Geduld und die Spieler Kraft wie Nerven: Am Ende siegte Gastgeber Dimona 23:22.

Das Penalty-Spektakel war offenbar ein Weltrekord. Der Sportsender Sport5 berichtete, der bisherige Rekord vor 54 Elfmetern sei im März 2022 bei einer Begegnung in Nord-England zustande gekommen.