Resistente Stärke – Kalorien sparen und das Mikrobiom stärken

So stellt ihr sie her

Von: red

Resistente Stärke ist eine spezielle Art von Kohlenhydraten, die im Dünndarm nicht verdaut wird und daher in den Dickdarm gelangt. Sie bietet nicht nur eine Möglichkeit, Kalorien zu reduzieren, sondern hat auch nachweislich positive Auswirkungen auf das Mikrobiom und die allgemeine Gesundheit.

Was ist resistente Stärke und wie wirkt sie?

Resistente Stärke wird im Dünndarm nicht verdaut und gelangt so in den Dickdarm, wo sie von den dort ansässigen Bakterien fermentiert wird. Dieser Prozess führt zur Bildung von kurzkettigen Fettsäuren wie Butyrat, das entzündungshemmend wirkt und die Gesundheit der Darmschleimhaut fördert. Butyrat wird auch als Energiequelle für die Zellen des Darms genutzt und trägt so zur allgemeinen Darmgesundheit bei.

Eine Studie aus dem Jahr 2015, veröffentlicht im „Journal of Clinical Gastroenterology“, zeigte, dass der Verzehr von resistenter Stärke das Mikrobiom positiv beeinflusst, indem er das Wachstum nützlicher Bakterien wie Bifidobacterium und Lactobacillus fördert und schädliche Bakterien reduziert. Resistente Stärke hat im Vergleich zu normaler Stärke auch den Vorteil, dass sie langsamer verdaut wird, wodurch der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt. Dies hilft, Blutzuckerspitzen zu vermeiden und das Sättigungsgefühl länger zu bewahren, was beim Gewichtsmanagement von Vorteil sein kann.

Tipps zur optimalen Herstellung von resistenter Stärke

Die Herstellung von resistenter Stärke zu Hause ist einfach und erfordert nur wenige Schritte. Um den Gehalt an resistenter Stärke zu erhöhen, kocht man stärkehaltige Lebensmittel wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln und lässt sie anschließend abkühlen. Noch vorteilhafter ist es, die Lebensmittel nach dem Abkühlen einzufrieren, da dies den Anteil an resistenter Stärke weiter steigert. Kalte Reis- oder Kartoffelsalate sind eine praktische und leckere Möglichkeit, diese Stärkequelle in den Alltag zu integrieren und gleichzeitig das Mikrobiom zu unterstützen und Kalorien zu sparen.