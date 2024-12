Rizinusöl – was ist es und was kann man damit alles machen?

Von: red

Man glaubt es kaum, aber Rizinusöl ist ein wahrer Allrounder, der seit Jahrhunderten in der Medizin, Kosmetik und sogar in der Technik verwendet wird. Dieses ölige Wundermittel wird aus den Samen des tropischen Wunderbaums (Ricinus communis) gewonnen. Doch was macht Rizinusöl so besonders und wie lässt es sich in den Alltag integrieren?

Was ist Rizinusöl?

Rizinusöl ist ein pflanzliches Öl, das durch das Pressen der Samen des Wunderbaums gewonnen wird. Es ist reich an Ricinolsäure, einer seltenen Fettsäure, die für die vielen positiven Eigenschaften des Öls verantwortlich ist.

In der Hautpflege

Rizinusöl wird oft als Feuchtigkeitsspender verwendet, da es tief in die Haut eindringt und sie geschmeidig macht. Es kann bei trockener Haut, kleineren Irritationen, Falten oder zur Pflege von Narben hilfreich sein. Deshalb wird es auch in vielen Kosmetikprodukten wie Lippenbalsam oder Cremes eingesetzt.

In der Haarpflege

Dank seiner feuchtigkeitsspendenden und antibakteriellen Eigenschaften ist Rizinusöl ein beliebtes Mittel für gesundes Haar. Es fördert ins besondere das Haarwachstum, wenn es auf die Kopfhaut aufgetragen wird und reduziert auch Spliss an den Enden. Einfach ein paar Tropfen in die Spitzen oder als Kopfhautmassage paar Stunden vor der Haarwäsche.

Wer von dichten Wimpern und Augenbrauen träumt, kann auch auf Rizinusöl setzen. Wer es regelmäßig aufträgt, wird tatsächlich Veränderungen erkennen.

Verdauung

Traditionell wurde Rizinusöl in verschiedenen Kulturen als natürliches Abführmittel verwendet und in regelmäßigen Abständen der Darm damit gereinigt. Es regt die Darmtätigkeit an und wird oft bei Verstopfungen eingesetzt. Wichtig ist hier jedoch eine korrekte Dosierung, da eine Überdosierung Nebenwirkungen hervorrufen kann.

Technische Anwendungen

Weniger bekannt, aber nicht weniger interessant: Rizinusöl wird auch in der Industrie genutzt, etwa als Schmiermittel oder in der Produktion von Biokunststoffen.

In der Körperpflege, Haarpflege oder als Hausmittel – wer weiß was Rizinusöl noch alles? Es wird sogar berichtet, dass es gegen Bauchkrämpfe und Periodenschmerzen helfen soll. Man sollte in jedem Fall darauf achten, qualitativ hochwertiges und kaltgepresstes Rizinusöl zu verwenden – erst recht, wenn es für die Darmreinigung genutzt wird.