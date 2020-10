Schule zu Corona-Zeiten: Nicht alles läuft glatt

Bozen – Nach sechs Monaten coronabedingter Pause hat in Südtirol am 7. September die Schule wieder begonnen. Im Rahmen unserer Spontanbefragung, wollten wir von euch wissen, wie zufrieden ihr seid.

Auch Südtirol leidet unter der zweiten Welle der Pandemie, doch die Schule geht weiter. Während die Oberschule nun verstärkt auf Fernunterricht setzt, gibt es in den Grund- und Mittelschulen nach wie vor Präsenzunterricht.

Trotzdem sind nicht alle damit zufrieden, wie der Schulalltag geregelt wurde. Das Ergebnis der Spontanbefragung fiel äußerst knapp aus. Von 3.784 Teilnehmerinnen und Teilnehmern finden mit 51 Prozent nur rund die Hälfte, dass der Schulstart gut geklappt hat.

49 Prozent glauben hingegen, dass es viele Baustellen gibt.

Kritik gibt es vor allem bei der Oberschule, wie aus dem Kommentarbereich von Südtirol News hervorgeht.

„Net a super Start. Grund u Mittelschule ok, da die ständig im Präsenz sind.. obor bei Oborschiola a Katastrophe. Olle 2 wochn lei Schuale, mitn Stoff iboworfn werdn und lei mehr Tests. 3 Schularbeiten, 1 mündliche Prüfung und 1 Referat in 10 Stunden Schule isch zu viel. Do muss sich schnell wos endorn, sischt kemmen huior net viele durch!, schreibt etwa @LisaMariee.

Aähnlich sieht es auch @JackR.: „Ich finde es richtig, dass Volks- und Mittelschulen ständig Präsenzunterricht haben. In den Oberschulen glaube ich gestaltet sich der Unterricht viel komplizierter als es erhofft ist. Dadurch, dass viele Oberschulen verschiedene Methoden ausüben (Klasse aufteilen oder Klassenstufen aufteilen und sie Blockmäßig in die Schule berufen) kann ich jetzt keine verallgemeinerte Aussage geben. So wie ich (Schüler einer Oberschule) es erlebe, finde ich es absurd, dass man den Unterrichtsstoff nicht kürzt und sich auf die Wichtigen Themen, Themen welche im Leben wichtig sind, konzentriert. Ich bin mir sicher, dass es so besser gehen würde.“

Optimistisch zeigt sich hingegen @sohie: „Hoffen wir dass die Schüler nicht zuhause bleiben müssen über längere Zeit, dann passt das schon man muss einfach das Beste daraus machen.“