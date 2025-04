So machst du deine Wohnung allergikerfreundlich

Warum ihr auch drinnen niesen müsst – und was ihr dagegen tun könnt

Von: red

Für Allergiker kann die Pollensaison eine große Herausforderung sein und das nicht nur draußen. Oft gelangen Pollen in die Wohnung und verursachen auch dort die typischen Heuschnupfen Symptome. Doch mit den richtigen Maßnahmen lässt sich das eigene Zuhause pollenfrei halten.

Luftreiniger und Pollenfilter

Moderne Luftreiniger mit HEPA-Filtern entfernen bis zu 99% aller Pollen aus der Raumluft. Sie sind besonders für Schlag- und Wohnräume sinnvoll, da sie die Luft kontinuierlich reinigen. Eine Alternative sind spezielle Pollenfilter für Fenster und Türen, die verhindern, dass Allergene überhaupt in die Wohnung gelangen. Auch Lüftungsanlagen können mit solchen Filtern ausgestattet werden.

Richtiges Lüften und Reinigen

Da Pollen vor allem morgens und abends in hoher Konzentration in der Luft sind, sollten Allergiker in der Mittagszeit lüften, wenn die Belastung geringer ist. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die regelmäßige Reinigung: Auch Staubsauger mit HEPA-Filter entfernen Pollen effektiver als herkömmliche Sauger. Glatte Böden sollten feucht gewischt und Teppiche während der Heuschnupfensaison möglichst vermieden werden, da sie Pollen festhalten.

Kleidung und Bettwäsche nicht unterschätzen

Pollen haften an Kleidung, Haaren und Bettwäsche. Deshalb sollten Allergiker ihre Straßenkleidung nicht im Schlafzimmer aufbewahren und sich, so oft es geht, abends die Haare waschen. Bettwäsche sollte regelmäßig bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, um Pollen und Milben zu entfernen und auch wenn es nervig ist – öfter als sonst gewechselt werden.

Mit diesen Maßnahmen lässt sich die Pollenbelastung in der Wohnung deutlich reduzieren. Wer gezielt auf Pollenfilter, Luftreiniger und eine gute Hygiene setzt, kann die Heuschnupfen-Symptome auch in der eigenen Wohnung spürbar lindern.