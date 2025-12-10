Start des Projekts „PRONTI A CONTARE – ZAHLREICH“

Von: Ivd

Bozen – Heute startet das Projekt „Pronti a contare – zahlreich“, eine finanzielle Bildungsinitiative, die vom Ministerium für Unternehmen und “Made in Italy” (MIMIT) gemäß D.D. 12. Mai 2025 ins Leben gerufen wurde. Die Initiative wird von Adiconsum (Projektleiter), Codacons, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino und der Verbraucherzentrale Südtirol durchgeführt. Diese Verbraucherverbände sind auf nationaler Ebene tätig und Mitglieder des Nationalen Verbraucherbeirats (CNCU).

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um einer zunehmend offensichtlichen Notwendigkeit zu begegnen: immer mehr Familien nehmen Konsumkredite auf (Privatkredite, Kreditkarten, „Buy now pay later“, Ratenzahlungen usw.), ohne sich der Risiken der Überschuldung bewusst zu sein und ohne die geeigneten Instrumente zu kennen, um ihre Finanzen bestmöglich zu verwalten.

Ziele von „Pronti a contare – zahlreich“

Bewusste Entscheidungen beim Zugang zu Konsumkrediten und Ratenkäufen fördern;

Praktisches Wissen über die Risiken und Vorteile von Instrumenten wie Ratenzahlung, BNPL, Gehaltsabtretung und Mikrokredite verbreiten;

Überschuldung mit klaren Ratschlägen, konkreten Beispielen und maßgeschneiderten Dienstleistungen vorbeugen und bekämpfen;

Die Fähigkeit stärken, das Familienbudget zu planen und Ausgaben im Laufe der Zeit zu überwachen;

Den Zugang zu den Schaltern und Dienstleistungen der Verbraucherverbände über einen gemeinsamen Online-Hub erleichtern.

Geplante Aktivitäten

Eine nationale Umfrage, die durch einen anonymen Online-Fragebogen durchgeführt wird, um die Gewohnheiten und das Wissen der Bürger im Bereich Verbraucherkredite zu ermitteln.

Webinare, lokale Treffen und der Start einer Multikanal-Kampagne (Webseiten, soziale Medien usw.) begleitet von Bildungs- und Informationsmaterialien.

Ein gemeinsamer Online-Hub mit Informationen und Kontakten, welcher Verbrauchern helfen soll, personalisierte Unterstützung zu erhalten.

Fortbildungsprogramme für die Mitarbeiter der Verbraucherverbände.

Das Projekt wird zusätzlich von einem technischen-wissenschaftlichen Komitee unterstützt, um sicherzustellen, dass die Inhalte korrekt und leicht verständlich sind. Das Komitee besteht aus Experten der fördernden Verbände.