Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Start des Projekts „PRONTI A CONTARE – ZAHLREICH“
Bewusster Umgang mit Verbraucherkrediten

Start des Projekts „PRONTI A CONTARE – ZAHLREICH“

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 10:33 Uhr
Tarife in Wien werden teurer
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Heute startet das Projekt „Pronti a contare – zahlreich“, eine finanzielle Bildungsinitiative, die vom Ministerium für Unternehmen und “Made in Italy” (MIMIT) gemäß D.D. 12. Mai 2025 ins Leben gerufen wurde. Die Initiative wird von Adiconsum (Projektleiter), Codacons, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino und der Verbraucherzentrale Südtirol durchgeführt. Diese Verbraucherverbände sind auf nationaler Ebene tätig und Mitglieder des Nationalen Verbraucherbeirats (CNCU).

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um einer zunehmend offensichtlichen Notwendigkeit zu begegnen: immer mehr Familien nehmen Konsumkredite auf (Privatkredite, Kreditkarten, „Buy now pay later“, Ratenzahlungen usw.), ohne sich der Risiken der Überschuldung bewusst zu sein und ohne die geeigneten Instrumente zu kennen, um ihre Finanzen bestmöglich zu verwalten.

Ziele von „Pronti a contare – zahlreich“

  • Bewusste Entscheidungen beim Zugang zu Konsumkrediten und Ratenkäufen fördern;
  • Praktisches Wissen über die Risiken und Vorteile von Instrumenten wie Ratenzahlung, BNPL, Gehaltsabtretung und Mikrokredite verbreiten;
  • Überschuldung mit klaren Ratschlägen, konkreten Beispielen und maßgeschneiderten Dienstleistungen vorbeugen und bekämpfen;
  • Die Fähigkeit stärken, das Familienbudget zu planen und Ausgaben im Laufe der Zeit zu überwachen;
  • Den Zugang zu den Schaltern und Dienstleistungen der Verbraucherverbände über einen gemeinsamen Online-Hub erleichtern.

Geplante Aktivitäten

  • Eine nationale Umfrage, die durch einen anonymen Online-Fragebogen durchgeführt wird, um die Gewohnheiten und das Wissen der Bürger im Bereich Verbraucherkredite zu ermitteln.
  • Webinare, lokale Treffen und der Start einer Multikanal-Kampagne (Webseiten, soziale Medien usw.) begleitet von Bildungs- und Informationsmaterialien.
  • Ein gemeinsamer Online-Hub mit Informationen und Kontakten, welcher Verbrauchern helfen soll, personalisierte Unterstützung zu erhalten.
  • Fortbildungsprogramme für die Mitarbeiter der Verbraucherverbände.

Das Projekt wird zusätzlich von einem technischen-wissenschaftlichen Komitee unterstützt, um sicherzustellen, dass die Inhalte korrekt und leicht verständlich sind. Das Komitee besteht aus Experten der fördernden Verbände.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
63
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
57
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
Kommentare
41
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
180-Kilometer-Stau auf Brennerautobahn
Kommentare
40
180-Kilometer-Stau auf Brennerautobahn
Benedikter: “Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”
Kommentare
37
Benedikter: “Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”
Anzeigen
Digitale Instrumente für die Mobilität italienischer Grenzgänger
Digitale Instrumente für die Mobilität italienischer Grenzgänger
in multinationalen und europäischen Kontexten
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 