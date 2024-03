Statue für “Campus-Katze” an britischer Universität enthüllt

Seit mehr als 14 Jahren geht Katze Pebbles zur Hochschule. Nun ehrt die University of Exeter ihre “Campus Cat” mit einer Statue. Die Bronzeskulptur ist etwa eineinhalbmal so groß wie das Tier und steht auf einem Sockel auf dem Gelände, an dem täglich Hunderte Studierende vorbeigehen, so die Nachrichtenagentur PA. “Es ist nur selbstverständlich, dass eine so kluge und gastfreundliche Katze Essex als ihren Wohnort gewählt hat”, sagte Kanzlerin Sarah Perry demnach.

Bei der Einweihung war die schwarz-weiße Katze natürlich persönlich anwesend. Pebbles – auf Deutsch: Kiesel – ist mittlerweile 16 Jahre alt. Die Katze wurde erstmals vor 14 Jahren auf dem Campus gesichtet. Nachdem ein Tierarzt den Mikrochip gescannt hatte, wurde das Tier an den Besitzer zurückgegeben. Doch das Tier kehrte immer wieder zurück – und schließlich stimmte der Eigentümer zu, dass Pebbles auf dem Campus bleiben dürfe.

Die Studentenvereinigung würdigte die Katze ebenfalls und veranstalte erstmals einen “Campus-Katzentag” mit Gedichten zum Thema Katzen und einem Fotowettbewerb. Studentinnen und Studenten, Kanzlerin Perry sowie Dozentinnen und Dozenten trugen Katzenohren als Kopfschmuck.