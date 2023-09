Bozen – Das Besucherevent „Südtirol, (er)lebe deine Städte mit dem Rad“ ging vergangenes Wochenende für das heurige Jahr in die zweite und letzte Runde.

Auch vergangenes Wochenende haben die Städte Bruneck, Sterzing, Klausen, Brixen, Leifers und Bozen alle Register gezogen und ein buntes, vielseitiges Programm für alle interessierten Radlerinnen und Radler geboten. In Meran und Glurns fanden die Rad-Event mit bereits am 16. und 17. September statt.

Am Samstag begeisterte Bruneck die Kinder mit einem Malatelier und Straßenzeichnungen sowie einem Sicherheitsparcours. Erwachsene (er)lebten die Stadt durch eine Rad-Stadtführung und einer Radtour mit dem Bürgermeister mal auf ganz anderer Art und Weise. Sterzing rollte den roten Teppich aus und die gesamte Innenstadt stand im Zeichen des Rades. Repair Cafè, E-Bike Vorführungen, verschiedene Fahrradtouren für Jung und Alt rundeten das Programm ab. Die Stadt Klausen lockte die Radlerinnen und Radler mit einer kostenlosen Reparaturwerkstatt, mit gratis Museumsbesuchen und mit zahlreichen Angeboten in den Bike-Geschäften. In Brixen präsentierten auf den Mountainbike-Testival rund 60 Austeller ihre neuesten Produkte, die selbstverständlich auch probiert werden durften.

Von Leifers ging es mit den Radlen am Sonntag über den Fahrradweg bis nach Bozen. In der Landeshauptstadt angekommen, fand dort die 27. Auflage des Bozner Radtages statt. Groß und Klein erfreuten sich an Wettkämpfen, Rundfahrten und Führungen, zahlreichen Überraschungsattraktionen sowie an viel Musik und an einem großen Fest auf den Talferwiesen.

Initiator des Events „Südtirol, (er)lebe deine Städte mit dem Rad“ ist das „Städtenetzwerk Südtirol City“. Die Präsidentin des Netzwerkes, Katharina Zeller, berichtet: „Es war eine großartige Initiative, die die acht Südtiroler Städte gemeinsam mit der Unterstützung der Südtiroler Raiffeisenkassen und der Eurac Research realisiert haben. Neben Unterhaltung und Spaß soll die Südtiroler Bevölkerung für die verstärkte Nutzung der Radmobilität auch im Alltag animieren und für die nachhaltige Mobilität sensibilisieren werden. Ein großes und herzliches Dankeschön geht an allen fleißigen und kreativen Mitwirkenden vor Ort, die an den beiden Wochenenden mit Begeisterung und Freude dabei waren und die Eventreihe erst möglich gemacht haben. Es freuen sich bereits alle auf eine 3. Auflage von „Südtirol, (er)lebe deine Städte“.“