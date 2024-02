Tauwetter lässt in Südtirol Schnee dahinschmelzen

Bozen – So wird das nichts mit dem Winterspaß: In Südtirol ist es derzeit weiterhin zu mild und zudem regnet es bis auf eine Höhe von 1.500 Meter. Der Schnee darunter ist damit dahin.

Verantwortlich dafür ist feucht-milde Mittelmeerluft, die nach Südtirol getragen wird, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Neuschnee gibt es am Samstag und Sonntag nur noch an höhergelegenen Orten.

Seit gestern #Tauwetter, die feucht-milde Mittelmeerluft lässt auch den letzten Schnee in den Tälern dahinschmelzen. Der Winter hat zwar gut begonnen, doch im Februar war es bisher einfach zu mild. Ein bisschen Neuschnee gibt es heute und morgen nur in den höheren Orten. pic.twitter.com/xVfHtoVBOD — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 10, 2024

Bereits im Jänner, aber vor allem Anfang Februar war es in Südtirol deutlich zu warm. Momentan ist auch kein Ende dieses milden Wetters in Sicht. Laut Peterlin ist derzeit keine richtige Kaltfront in Aussicht und damit git es auch keinen Neuschnee, der bis in die tieferen Lagen reichen würde.