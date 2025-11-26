Tschüss Mikrowelle! Hallo Kombidämpfer

Von: red

Die Mikrowelle hat ausgedient – zumindest bei vielen: Die Mikrowelle war lange Zeit das Küchengerät Nummer eins, wenn es um schnelles Aufwärmen ging. Auch in Südtirol fand sie in vielen Haushalten ihren festen Platz. Doch mittlerweile zeigt sich ein klarer Trend: Viele Nutzer sind unzufrieden mit dem Ergebnis. Das Essen wird ungleichmäßig warm, die Textur leidet – und wirklich appetitlich ist es selten. Hinzu kommt der Platz, den das Gerät einnimmt, und der Reinigungsaufwand.

Die clevere Alternative: Der Kombidämpfer

In Südtirols Küchen zieht ein neues Gerät ein – der Kombidämpfer. Was bisher vor allem in der Gastronomie zu finden war, hält nun auch im Privatbereich Einzug. Der Kombidämpfer vereint mehrere Funktionen: Er kann dämpfen, backen, aufwärmen – und das alles besonders schonend. Dabei wird das Essen gleichmäßig erhitzt, bleibt saftig und behält seinen Geschmack.

Gesundes Kochen trifft auf Energieeffizienz

Was viele nicht wissen: Der Kombidämpfer arbeitet mit Wasserdampf und Heißluft – dadurch bleibt nicht nur mehr Geschmack im Essen, sondern es werden auch Vitamine geschont. Gleichzeitig lässt sich Energie sparen, weil das Gerät schneller arbeitet und punktgenau erhitzt.

In Südtirol, wo Qualität und Nachhaltigkeit beim Kochen einen hohen Stellenwert haben, passt der Kombidämpfer perfekt in die Küchen moderner Haushalte. Er ersetzt mehrere Geräte gleichzeitig – darunter Mikrowelle, Dampfgarer und sogar Teile der klassischen Backröhre.

Mehr Platz, weniger Aufwand – und besserer Geschmack

Ein Kombidämpfer lässt sich als Einbaugerät direkt in die Küche integrieren – das spart wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche. Und auch der Reinigungsaufwand ist geringer als bei vielen anderen Geräten. Ihr könnt euer Essen direkt auf dem Teller aufwärmen, ohne zusätzliche Töpfe oder Pfannen schmutzig zu machen.

Zeit für frischen Wind in der Küche?

Wer heute in Südtirol seine Küche modernisiert, kommt am Kombidämpfer kaum noch vorbei. Ob zum schonenden Aufwärmen, knackigen Überbacken oder gesunden Garen – das Gerät bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, ohne kompliziert zu sein. Vielleicht ist es auch bei euch Zeit, der Mikrowelle Adieu zu sagen – und Platz zu schaffen für ein neues Kapitel in eurer Küche.