Überraschung beim Wandern: Da nascht jemand mit – VIDEO

Mittwoch, 27. August 2025 | 12:00 Uhr
Brennkogel – Am Sonntag staunte der Saalfeldner Christian Streitberger nicht schlecht. Er war von einer Bergtour in den Hohen Tauern, auf den Brennkogel auf 3.018 Höhenmetern, an der Grenze Salzburgs zu Kärnten, heruntergekommen und suchte sich einen Platz zum Rasten. Als er seinen Rucksack mit dem Proviant öffnete, bekam er allerdings unerwarteten Besuch.

Oberhalb einer Mauer neben der Großglockner Hochalpenstraße machte er es sich gemütlich, als sich ihm zwei Murmeltiere näherten. Karotten für die Tiere hatte er in weiser Voraussicht noch vor der Tour bei seiner Schwester geholt.

“Das war etwas sehr Besonderes. Im Moment versteht man gar nicht, was da gerade passiert, man ist ruhig. Aber als ich mir zu Hause dann die Videos angeschaut habe, musste ich schon sehr lachen. Das sind so Momente, auch wenn man zum Beispiel Steinböcke sieht, die einen einfach berühren”, sagt Christian Streitberger.

ORF Salzburg hat Streitenbergers Erlebnis auf Instagram veröffentlicht. Schaut euch das Video an!

