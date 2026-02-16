Vom Camper direkt auf die Piste

Von: luk

Bozen – Camping ist längst keine reine Sommer-Urlaubsart mehr – erfahrene Camper lassen sich nicht von niedrigen Temperaturen abschrecken und campen mit der richtigen Ausrüstung das ganze Jahr über. Wintercamping hat sich längst zur fixen Urlaubsform entwickelt – Voraussetzung dafür ist jedoch eine gute Vorbereitung: “Wer auch im Winter komfortabel und sicher campen möchte, sollte sein Fahrzeug rechtzeitig überprüfen und auf wintertaugliche Ausstattung achten”, betont Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC).

Viele Campingplätze punkten mit ihrer Lage in unmittelbarer Nähe zu Skigebieten. Das reduziert den Mobilitätsaufwand vor Ort erheblich – in manchen Fällen geht es vom Wohnmobil direkt auf die Piste. “Gleichzeitig haben Campingplätze ihr Angebot in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Beheizte Sanitäranlagen, Wellnessbereiche und Saunen machen Wintercamping heute besonders attraktiv”, so Mehlmauer. “Dass sich solche Investitionen lohnen, zeigt sich unter anderem am Sieger des Camping Star 2025 in der Kategorie Camping im Winter: Das Tirol Camp in Fieberbrunn wurde als beliebtester Wintercampingplatz ausgezeichnet.”

Tipps fürs Campen in der kalten Jahreszeit

* Vorbereitung: Eine umsichtige Planung ist entscheidend für ein sicheres und angenehmes Erlebnis. Vorab sollte die Ausrüstung, wie z. B. Schlafsack und Isomatte, Stromkabel, aber vor allem auch das Campingfahrzeug, auf die Wintertauglichkeit überprüft werden. Zusätzlich empfiehlt es sich, Informationen über Infrastruktur und verfügbare Angebote des Campingplatzes einzuholen.

* Winterausrüstung: Winterreifen sind gerade in den Alpen bei winterlichen Bedingungen Pflicht – besonders in den Bergen. Je nachdem, wo man unterwegs ist, können auch Schneeketten praktisch sein, um auch auf verschneiten Straßen sicher unterwegs zu sein.

* Campingplatz: Wer auch im Winter nicht auf Komfort verzichten möchte, sollte bei der Wahl des Campingplatzes genau hinschauen: beheizte Sanitäranlagen, gute Schneeräumung, winterfeste Stellplätze und ein Trockenraum für Skischuhe sorgen für einen entspannten Aufenthalt.

* Stellplatz: “Das Campingfahrzeug sollte an einem möglichst sonnigen Platz abgestellt werden. Rückwärts eingeparkt kann man bei starkem Schneefall leichter herausgezogen werden”, rät Mehlmauer. “Unbedingt zu empfehlen sind auch Bretter unter den Hubstützen – sie verhindern ein Einsinken bei Tauwetter.”

* Gasversorgung: Campingplätze mit direkter Gasversorgung vor Ort sind komfortabel im Winter – so erspart man sich die Mitnahme der Gasflaschen und muss sich nicht um Nachschub kümmern.

* Vorzelt: “Ein Vorzelt ist auch im Winter sinnvoll – es erfüllt die Funktion einer Kälteschleuse, ist Stauraum und Schmutzfänger gleichermaßen”, sagt der ÖCC-Experte. “Am besten eignen sich speziell konstruierte Wintervorzelte, bei denen u. a. der Schnee leicht abrutschen kann.” Tipp: Die Skiausrüstung sollte man eher nicht im Vorzelt lagern, da es dort zu kühl ist – besser eignet sich ein Trockenraum am Campingplatz.

* Belüftung: Vorsichtig sein sollte man bei starkem Schneefall – die Zwangsbelüftungen von Luke und Kamin dürfen nicht verschlossen werden. Gerade beim Kochen mit Gasflamme ist darauf besonders zu achten. Auch eine Kaminverlängerung macht im Winter Sinn. Nicht vergessen: Stoßlüften – eine gute Luftzirkulation verhindert die Bildung von Feuchtigkeit.

* Wasser und Strom: Solange das Campingfahrzeug beheizt wird und sich alle Wasservorräte im Inneren befinden, stellt Frost kein Problem dar. Achten sollte man auf unisolierte Abwassertanks. Ein Kübel, den man unter das Fahrzeug stellt und regelmäßig entleert, kann hier Abhilfe schaffen. Um immer genügend Strom zu haben, kann eine zusätzliche aufgeladene Versorgungsbatterie sinnvoll sein – genauso wie ein frostsicheres Stromkabel zur Verwendung im Außenbereich.