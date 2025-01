Wie wird man ein Mr. Olympia?

Von: red

Samson Dauda, ein beeindruckende Bodybuilder, der 2024 den Mr. Olympia-Titel gewann, hat mit seiner disziplinierten Herangehensweise die Bodybuilding-Welt erobert. Daudas Erfolg beruht auf einem gut strukturierten Trainingsplan, einer kalorienreichen Ernährung und einer ausgewogenen Erholungsstrategie. Wer den gleichen Erfolg anstrebt, braucht eine ebenso gezielte Planung und die richtige Balance.

Trainingsplan: Strukturierte Belastung und Fokus auf Regeneration

Samson Dauda folgt einem präzisen Trainingssplit, bei dem er sechs Tage in der Woche intensiv trainiert. Jeder Tag ist einer bestimmten Muskelgruppe gewidmet – Beine am Montag, Rücken am Dienstag, Arme am Mittwoch, Schultern und Bauch am Donnerstag sowie Brust und Waden am Freitag. Samstags und sonntags sind Ruhetage eingeplant. Durch Supersets und hohe Wiederholungszahlen steigert er die Intensität und sorgt für maximalen Muskelaufbau. Regeneration spielt eine zentrale Rolle, weshalb er sich zwei Ruhetage gönnt, um den Körper zu regenerieren.

Ernährung: Hohe Kalorienzufuhr für Muskelwachstum

Um seine beeindruckende Muskulatur von 125 bis 150 kg zu erhalten und weiter aufzubauen, konsumiert Samson Dauda in der Off-Season zwischen 4.000 und 5.000 Kalorien pro Tag. Diese hohe Kalorienzufuhr versorgt ihn mit der nötigen Energie für intensives Training und Muskelwachstum. In der Wettkampfvorbereitung reduziert er seine Kalorienaufnahme auf 3.500 bis 4.000 Kalorien pro Tag. Der Fokus liegt auf einer proteinreichen Ernährung, um die Muskulatur zu versorgen und die Regeneration zu unterstützen. Hähnchen, Steak, Reis, Süßkartoffeln und gesunde Fette wie Avocado und Nüsse gehören zu seinen bevorzugten Lebensmitteln.

Samson Dauda hat uns mit seinem Siegesplan eines gelehrt: Es geht nicht nur darum, mehr zu essen, mehr zu heben und härter zu trainieren. Es geht um die Balance – zwischen Schweiß, Steak und Erholung.