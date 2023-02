Wir Südtiroler sind echte Faschingsmuffel

Bozen – In Deutschland ist Karneval die fünfte Jahreszeit und wird besonders im Reingebiet zelebriert.

Auch in Südtirol gibt es Karnevalshochburgen – wie etwa Tramin. Doch nicht jeder im Land verschreibt sich dem närrischen Treiben.

Laut einer Südtirol News-Spontanbefragung offenbaren sich 71 Prozent der rund 4.000 Teilnehmer als “absolute Faschingsmuffel”. 19 Prozent verkleiden sich zumindest etwas oder hin und wieder und zehn Prozent sind absolute Karneval-Freaks. Sie sind bei jeder Party dabei.

Im Kommentarbereich gehört wohl @Look_at_Yourself zu den leidenschaftlichen Faschingsfans: “Die Sendung ‘Fastnacht in Franken’ ist Pflicht. Ansonsten gehen wir, voll verkleidet auf so ziemlich jede Faschingsveranstaltung in der Gegend. Also, wir sind wohl keine Faschingsmuffel.”

Ganz anders @Neumi: “Bin der Typ, der fragt, ob Fasching schon war oder noch kommt.”

@NaSellSchunSell ist ebenfalls ein echter Faschingsmuffel. Er schreibt: “Fasching? Ach du liebe… Für die Kinder ist es ja ganz nett, aber dieses “jetzt ist Fasching, du MUSST dich verkleiden und du MUSST (quasi) auf Knopfdruck lustig sein” geht mir sowas von auf den Senkel! Jedes Jahr froh, wenn der ganze Trubel vorbei ist und ich wieder lustig sein kann, wann ich will – was bei mir das ganze Jahr der Fall ist, weil ich eh immer Blödsinn im Kopf habe.”

Und @Waltraud hält es so: “Ich bin gar kein Faschingstyp. Bin das ganze Jahr über verrückt.”