2019, ein positives Jahr für den Südtiroler Speck

Glurns – Im Zuge der jährlichen Mitgliederversammlung des Südtiroler Speck Konsortiums in Glurns wurde auf das abgelaufene Jahr zurückgeblickt und die Weichen für die Zukunft gestellt. 2019 ist die Produktion von Südtiroler Speck im Vergleich zum Jahr 2018 leicht angestiegen. Die Produktion von Speck ohne Qualitätszeichen ist hingegen rückläufig. Für das Jahr 2020 ist eine Preissteigerung zu erwarten.

2019 verzeichnet einen Anstieg der Produktion von Südtiroler Speck um plus 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2018 und insgesamt wurden 2.932.519 Hammen mit dem Qualitätszeichen „Südtiroler Speck g.g.A.“ ausgezeichnet. “Der Markt verlangt ein Qualitätsprodukt und die Speckhersteller produzieren immer mehr Südtiroler Speck g.g.A. mit strikten Qualitätsvorschriften”, betonte der Präsident des Südtiroler Speck

Konsortiums Andreas Moser bei der Mitgliederversammlung. “2019 stand im Zeichen der Vielseitigkeit des Südtiroler Speck g.g.A. und dem Potenzial unseres einzigartigen Produkts.”

Absatzmärkte und Verpackungstypologien

67 Prozent der Produktion wird in Italien abgesetzt und ein Großteil davon in Südtirol selbst. Wichtigster Exportmarkt ist Deutschland (26 Prozent) und die USA (3,3 Prozent), dessen Absatz sich im Vergleich zu 2018 nahezu verdoppelt hat. 2019 wurden 46 Prozent von Südtiroler Speck g.g.A. als Stückware verkauft, 22 Prozent als ganze Hammen und 32 Prozent als Fächerware. Vorgeschnittener Speck kommt immer besser bei den Konsumenten an, welche einen hohen Wert auf Bequemlichkeit legen. Für 2020 steigt der Preis von Südtiroler Speck g.g.A.

In den letzten Monaten hat ein starker Rückgang von Schweinefleisch auf dem Weltmarkt zu einem erheblichen Anstieg der Preise von Wurstwaren geführt. Diese Situation betrifft auch die 29 Produzenten von Südtiroler Speck g.g.A. “Im Jahr 2020 werden die Preise des Südtiroler Speck g.g.A., auf Grund der hohen Rohstoffpreise, deutlich steigen“, unterstreicht der Präsident des Südtiroler Speck Konsortiums, Andreas

Moser. „Um die Mitglieder bestmöglich zu unterstützen, ist das Speck Konsortium bemüht die Marketingmaßnahmen zu verstärken, um die einzigartigen Merkmale des Südtiroler Speck zu vermitteln“, sagt Moser.

Genussveranstaltungen im Zeichen des Südtiroler Speck g.g.A.

Zum ersten Mal findet der „SpeckAperitivo Winter-Edition“ auf den Skipisten der Ski-und Almregion Gitschberg Jochtal statt. Die Gäste erwartet an jedem Wochenende im März ein außergewöhnliches Panorama zusammen mit innovativen Kreationen zum Südtiroler Speck g.g.A.. Fortgesetzt wird 2020 auch die Speckakademie mit dem Ausbildungskurs „Diplom Speck Expert“ sowie den Abendkursen „Speck ABC“, „Speck & Wein“ und „Speck & Käse“. Erstmalig findet auch ein „Kochworkshop“ statt, der die Vielseitigkeit des Südtiroler Speck in der Küche aufzeigt.