Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 2025 als Rekordjahr für Millionäre
Spitzenreiter blieben die USA

2025 als Rekordjahr für Millionäre

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 10:07 Uhr
Spitzenreiter blieben die USA
APA/APA/AFP/POOL/JULIA DEMAREE NIKHINSON
Schriftgröße

Von: APA/sda/dpa

Boomende Aktienmärkte haben den Club der Dollar-Millionäre kräftig wachsen lassen. Weltweit 25,3 Millionen Menschen verfügten laut einer Analyse im vergangenen Jahr über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Das seien fast 2 Millionen mehr als 2024, hieß es im Bericht des Beratungsunternehmens Capgemini. Das Vermögen der Reichen weltweit legte dem jüngsten “World Wealth Report” zufolge so stark zu wie nie innerhalb eines Jahres.

Weltweit stieg das Vermögen schätzungsweise um 8,7 Prozent auf den Rekord von 98,3 Billionen Dollar (84,6 Billionen Euro). Dabei wuchs die Zahl der sehr vermögenden Menschen mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 30 Millionen Dollar global am schnellsten mit einer Rate von 9,4 Prozent.

Stärkster Zuwachs in den USA

Spitzenreiter blieben die USA: Dort stieg die Zahl der Millionärinnen und Millionäre um 736.000 auf 8,7 Millionen und damit stärker als in jedem anderen Land. Deutliche Zuwächse verzeichneten auch Japan auf Rang zwei mit 436.000 sowie China auf Rang vier mit 154.000 zusätzlichen Millionärinnen und Millionären.

In Deutschland auf Rang drei zählten Capgemini zufolge 2025 rund 1,78 Millionen Menschen zur Gruppe der vermögenden Privatpersonen (“High Net Worth Individuals”) und damit 11,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zusammen vereinen die vier größten Millionärsnationen – die USA, Japan, Deutschland und China – fast zwei Drittel aller Millionärinnen und Millionäre (65,7 Prozent) weltweit.

Österreich zählte laut Bericht 2025 fast 200.000 Dollar-Millionärinnen und -Millionäre und damit um rund 21 Prozent mehr als im Jahr davor. Das gesamte Vermögen der Reichen in Österreich summierte sich auf 564 Milliarden US-Dollar.

Capgemini berücksichtigt in seinem seit 1997 jährlich erstellten “World Wealth Report” Aktien, Anleihen, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital, Bargeld sowie Immobilien, sofern diese nicht selbst genutzt werden. Kunstsammlungen und Gebrauchsgüter wie Autos und Schmuck werden nicht eingerechnet. Die Studie basiert auf mehreren Umfragen, an denen 6.510 vermögende Privatpersonen in 27 Märkten, 144 Führungskräfte von Vermögensverwaltern und 1.317 Kundenbetreuer teilnahmen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Kommentare
70
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Kommentare
35
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Kommentare
32
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
20 Euro für Öffis: Breite Mehrheit wäre dafür
Kommentare
22
20 Euro für Öffis: Breite Mehrheit wäre dafür
Mord an Erntehelfern: Italiens Landwirtschaft in Diskussion
Kommentare
21
Mord an Erntehelfern: Italiens Landwirtschaft in Diskussion
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 