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US-Präsident zuversichtlich über Einigung mit Iran

Trump: USA werden hochangereichertes Uran des Iran holen

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 05:48 Uhr
US-Präsident zuversichtlich über Einigung mit Iran
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN MCNAMEE
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Von: APA/Reuters

Die USA werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump im Rahmen eines derzeit diskutierten Abkommens die iranischen Bestände an hochangereichertem Uran übernehmen. “Wir werden es uns in nicht allzu ferner Zukunft holen”, sagte Trump. Die Uran-Vorräte Teherans sind ein Hauptstreitpunkt in den Verhandlungen über ein Kriegsende. Trump hatte sich zuvor erneut optimistisch über eine bevorstehende Einigung mit dem Iran geäußert.

In den vergangenen Tagen hatten iranische Medien unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, Gespräche zwischen den Kriegsparteien seien abgebrochen worden. Trump hatte das zurückgewiesen. Im Weißen Haus etwa sprach Trump am Mittwoch von einem “sehr guten” Verlauf der Verhandlungen. Zuletzt schien es aber eher so, als seien die Gespräche ins Stocken geraten. Obwohl es zuletzt vereinzelt zu gegenseitigen Angriffen kam, gilt im Iran-Krieg seit fast zwei Monaten eine Waffenruhe.

Trump sagte am Mittwoch in Washington, die Verhandlungen liefen “sehr gut” und womöglich gebe es eine Einigung am Wochenende. Trump widersprach damit Äußerungen des iranischen Außenministers Abbas Araqchi. Dieser hatte erklärt, es gebe “keine greifbaren Fortschritte”, die Gesprächskanäle nach Washington seien aber weiterhin offen.

Zu einer möglichen Einigung mit dem Iran fügte Trump hinzu: “Es kann natürlich auch sein, dass es nicht dazu kommt, man weiß es ja nicht -, aber wenn es passiert, könnte es zum Beispiel am Wochenende passieren.” Verhandelt wurde zuletzt über ein Rahmenabkommen für eine 60-tägige Verlängerung der Feuerpause. Währenddessen sollten Gespräche über das iranische Atomprogramm stattfinden.

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