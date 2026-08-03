Schampus-Diebe kehren zum Tatort zurÃ¼ck

Von: Lukas Unterkofler

Wolkenstein – Ein gestohlener Schaumwein im Wert von rund 200 Euro hat in Wolkenstein in Gröden zur Anzeige zweier mutmaßlicher Diebe geführt. Die beiden Männer kehrten nur eine Woche nach dem ersten Diebstahl in denselben Supermarkt zurück. Dabei wurden sie vom Geschäftsinhaber wiedererkannt.

Wie die Carabinieri mitteilen, hatte der Betreiber eines Supermarktes zunächst das Fehlen einer hochwertigen Flasche Schaumwein festgestellt – Kostenpunkt: 200 Euro. Nachdem sich anhand des Kassensystems herausgestellt hatte, dass die Ware nicht verkauft worden war, wertete er die Aufnahmen der Überwachungskameras aus. Darauf war zu sehen, wie zwei Männer die Diebstahlsicherung mit einer Zange entfernten, die Flasche in einem Rucksack verstauten und das Geschäft verließen.

Als die beiden Verdächtigen einige Tage später erneut den Supermarkt betraten, erkannte sie der Geschäftsinhaber sofort wieder. Als er sie ansprach, ergriffen beide die Flucht. Dem Händler gelang es, einen der Männer festzuhalten, während ein Mitarbeiter den zweiten verfolgte und gleichzeitig den Notruf verständigte.

Wenig später trafen Streifen der Carabinieri aus Wolkenstein und St. Ulrich ein und nahmen die beiden Verdächtigen fest. Es handelt sich um zwei in der Provinz Bozen wohnhafte georgische Staatsbürger im Alter von 32 und 40 Jahren.

Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs entdeckten die Exekutivbeamten im Kofferraum zahlreiche Werkzeuge, darunter Schraubenzieher, Hammer, Cuttermesser, Zangen, Inbusschlüssel, Seitenschneider und Taschenlampen. Da die Männer den Besitz der Gegenstände nicht plausibel erklären konnten, wurden diese beschlagnahmt.

Die beiden wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahls sowie wegen unerlaubten Besitzes von Gegenständen angezeigt, die als Einbruchswerkzeug verwendet werden können.

Die Carabinieri betonen, dass der Fall einmal mehr zeige, wie wichtig die Aufmerksamkeit von Bürgern und die rasche Verständigung der Einsatzkräfte für die Aufklärung von Straftaten seien.