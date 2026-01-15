2025 neuer Rekord ausländischer Touristen in Spanien

Von: APA/AFP
Eine Rekordzahl von rund 97 Millionen ausländischen Touristen hat laut erster Schätzung im vergangenen Jahr Spanien besucht. Damit stieg die Besucherzahl gegenüber 2024 um 3,5 Prozent, teilte Tourismusminister Jordi Hereu am Donnerstag in Madrid mit. “Das ist ein gemeinsamer Erfolg des ganzen Landes, der die enorme Attraktivität Spaniens perfekt verdeutlicht, denn Spanien ist ein Land, das die Welt verführt.”
Die Einnahmen aus dem Tourismus stiegen demnach um 6,8 Prozent auf 135 Milliarden Euro. Der Tourismus macht rund 13 Prozent der spanischen Wirtschaft aus. Das Land ist nach Frankreich das meistbesuchte der Welt.
Doch der Erfolg hat seine Schattenseiten: In vielen Touristenorten wie Barcelona oder auf den Kanarischen Inseln protestierten in den vergangenen Jahren immer wieder Bewohnerinnen und Bewohner gegen die Folgen des Massentourismus.
