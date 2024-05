25 Brücken in Südtirol unter die Lupe genommen

Nach einem genauen Plan werden jedes Jahr die Brücken auf den Landes- und Staatsstraßen überprüft, und zwar vorwiegend in den Nachtstunden, um Beeinträchtigungen für den Verkehr zu vermeiden. Diesmal waren die Brücken auf der Brennerstaatsstraße im Eisacktal (im Bild) an der Reihe. (Foto: LPA/Landesabteilung Tiefbau)

Bozen – Diese Woche haben Fachleute 25 Brücken auf der Brennerstaatsstraße und im Eggental einer gründlichen Inspektion unterzogen. Alle getesteten Brücken sind in sehr gutem Zustand.

Am heutigen Freitagfrüh um 2.00 Uhr wurden die Tests an insgesamt 25 Brücken beendet. Im Auftrag der Landesabteilung Tiefbau waren die Brücken entlang der Brennerstaatsstraße zwischen Klausen und Leifers sowie im Eggental diese Woche, vorwiegend in den Nachtstunden, einer detaillierten Prüfung unterzogen worden.

Bei dieser Inspektion überprüfen Fachleute die Stabilität der Infrastruktur. Mit Hilfe präziser technischer Instrumente wird die Belastbarkeit der Brücken gemessen, um festzustellen, ob sie stabil sind oder ein Absinken droht. Anhand dieser Untersuchungen kann schnell festgestellt werden, ob die aktuelle Gewichtsbeschränkung angemessen ist.

Überwachung der Brücken ermöglicht passgenaue Eingriffe

“Die Tests zeigen uns genau, an welchen Stellen wir eingreifen müssen, um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Die Auswertungen der jüngsten Tests liegen bereits vor. Laut Simona Sedlak, der Koordinatorin des Brückendienstes in der Landesabteilung Tiefbau, befinden sich die zuletzt untersuchten Brücken allesamt in sehr gutem Zustand.

Die über 1660 Brücken entlang der Südtiroler Staats- und Landesstraßen werden regelmäßig von Mitarbeitern der Landesabteilung Tiefbau und des Straßendienstes sowie von Fachleuten überprüft. Dazu gibt es ein umfassendes Kontroll- und Überwachungsnetz: Brücken mit einer Länge von zehn bis 20 Metern werden alle 18 Jahre inspiziert – inklusive statischer Abnahme und Belastungstests mit schweren Fahrzeugen. Bei längeren Brücken erfolgt alle zehn Jahre eine solche Belastungsprüfung. “Auf diese Weise können wir den Zustand der Brücken in Echtzeit überwachen, außerordentliche Instandhaltungsarbeiten bewerten und entsprechende Prioritäten setzen”, erklärt Umberto Simone, Direktor der Landesabteilung Tiefbau.