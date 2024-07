30-jähriges Jubiläum in der Bezirksgemeinschaft Pustertal

Von: mk

Bruneck – Seit 30 Jahren arbeitet Martina Maurer aus St. Georgen in der Bezirksgemeinschaft Pustertal, zu Beginn als Mitarbeiterin und seit vielen Jahren nun als Leiterin der Finanzdienste.

Die Bezirksgemeinschaft Pustertal, gegründet im Jahr 1969 als Talgemeinschaft Pustertal, beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt auf das gesamte Pustertal.

Seit Beginn haben sich die Zuständigkeiten und die Aufgabenfelder der Bezirksgemeinschaft Pustertal maßgeblich geändert, dazu zählen beispielsweise die Sozialdienste, die Umweltdienste mit dem übergemeindlichen Radwegenetz sowie die Hauptverwaltung. Vor allem die Finanzdienste, als Teil der Hauptverwaltung, sind in jegliche vermögensbezogene Vorhaben involviert.

In den letzten 30 Jahren hat Frau Martina Maurer den Wandel und Wachstum der Körperschaft miterlebt und war maßgeblich daran beteiligt und hat sich dadurch in den letzten drei Jahrzehnten zu einer zentralen Figur in den Finanzdiensten der Bezirksgemeinschaft Pustertal entwickelt.

Der Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Alexander Steger und der Generalsekretär, Christof Preindl, haben dieses Jubiläum zum Anlass genommen, um Frau Maurer für ihre jahrzehntelange und gewissenhafte Tätigkeit sowie für die gute Zusammenarbeit zu danken. „Dank Martina und auch den Mitarbeiterinnen in den Finanzdiensten kann ich mir sicher sein, dass die diversen einzuhaltenden Fristen in diesem Bereich immer im Auge behalten werden und alles seine Richtigkeit hat. Man kann sich einfach auf sie verlassen“, berichtet Robert Alexander Steger in diesem Zuge.

Über die weitere gute Zusammenarbeit freut sich das gesamte Team der Bezirksgemeinschaft Pustertal.