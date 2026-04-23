50 Jahre Kaiserhof Meran als Fest der Generationen

Von: mk

Meran – Die Landeshotelfachschule Kaiserhof Meran steht seit Jahrzehnten für eine renommierte Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie. Zahlreiche erfolgreiche Persönlichkeiten der Branche haben hier ihre beruflichen Grundlagen gelegt. Am Dienstag, 21. April, wurde das 50-jährige Bestehen der Schule feierlich eröffnet – unter anderem im Beisein von Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie Vertretern der Südtiroler Landesregierung.

Der zweite Tag der Jubiläumswoche stellte den Alumniclub in den Mittelpunkt und machte deutlich, wie stark die Verbindung zwischen Schule und ihren Absolvent:innen bis heute ist. Ehemalige und aktuelle Mitglieder der Schulgemeinschaft kamen zu einem emotionalen Festakt zusammen, der ganz im Zeichen der Begegnung stand.

Nach dem herzlichen Empfang wurde die Terrasse der Schule zum Ort lebendiger Wiedersehen. Lehrer:innen, Ehrengäste und zahlreiche Absolvent:innen nutzten den Empfangsaperitif zum Austausch von Erinnerungen und Erfahrungen. Für die musikalische Umrahmung sorgten Sibylle Siller Carolin Heinisch und Juliane Telser.

Im Speisesaal eröffnete Direktor Hartwig Gerstgrasser den offiziellen Teil. Er spannte den Bogen über fünf Jahrzehnte Schulgeschichte und betonte die Besonderheit der Ausbildung: „Im Kaiserhof erwirbt man drei Abschlüsse – Matura, Service und Küche.“ Dabei unterstrich er die enge Verzahnung von Theorie und Praxis.

Mit einem Zitat seines Vorgängers Erik Platzer brachte er die Haltung der Schule auf den Punkt: „Der Kaiserhof ist ein Ort, in dem man Haltung lernt.“ Zugleich dankte er Lehrpersonen, Partnerbetrieben und Institutionen und betonte: „Der Kaiserhof endet nicht mit dem Schulende, es geht immer weiter.“

Auch Norma Niederfriniger, Initiatorin des Alumniclubs, hob die Bedeutung der Gemeinschaft hervor, bevor sie den Ablauf des Tages skizzierte und an die Moderatorin übergab.

Diese Rolle übernahm Evelyn Unterfrauner (Abschluss 2013), die nicht nur souverän durch das Programm führte, sondern als professionelle Rednerin und Unternehmerin auch persönliche Einblicke gewährte: „Ich habe 2013 hier die Matura gemacht. Ich hatte wunderbare Lehrer:innen, die mich geprägt haben.“ Ihr Werdegang von der literaturbegeisterten Schülerin zur CEO einer Marketingagentur in München (NONSTOP CREATING) unterstrich eindrucksvoll die Vielseitigkeit der Ausbildung am Kaiserhof.

Für besondere Emotion sorgte die Anwesenheit des gesamten Maturajahrgangs 1975 sowie eines eigens aus den USA angereisten Absolventen. Musikalisch verdichtete sich dieser generationenübergreifende Gedanke in einem Ensemble aus ehemaligen und aktuellen Schüler:innen unter der Leitung von Gabriele Visintin: Neben Sibylle Siller und Carolin Heinisch standen auch Juliane Telser, Georg Geier, Mara Demetz sowie Niklas Volgger am Schlagzeug auf der Bühne und sorgten – in allen vier Unterrichtssprachen der Schule – für einen besonderen musikalischen Akzent.

Mit Eva Pföstl folgte eine ebenso reflektierte wie engagierte professionelle Rednerin. „Die Hotelfachschule ist eine Schule des Menschseins“, betonte sie und hob Werte wie Würde, Respekt und die Gleichrangigkeit aller Menschen hervor: „Gastfreundschaft kennt keine Hierarchie. Sprache ist eine Brücke.“ Gleichzeitig plädierte sie für mehr Bewusstsein und Verantwortung.

Für humorvolle Kontraste sorgte Lukas Lobis, der mit pointierten Erinnerungen an seine Schulzeit das Publikum zum Lachen brachte und damit die emotionale Dichte des Nachmittags auflockerte.

Nach den Redebeiträgen verlagerte sich das Geschehen erneut auf die Terrasse, wo Küche und Service mit feinen Köstlichkeiten und aufmerksamem Service für Genussmomente sorgten.

Dort präsentierten Schüler:innen der Klasse 5D das „Kaiserhofeis“, entwickelt von Elisabeth Hofer, Leonie Stockner und Gustav Costa. Die Erstverkostung – übernommen von zwei Absolventinnen aus den Jahren 1975 und 2025 – wurde zum symbolischen Akt gelebter Kontinuität.

Ein weiterer Höhepunkt war die Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten. Nach Dankesworten des Direktors – insbesondere an Norma Niederfriniger und ihr gesamtes Team – übernahm Vizedirektor Andreas Erlacher die Ehrungen.

Zum „Kaiser of the Year“ wurde Klaus Berger, Gastwirt aus Bozen und HGV-Präsident, gekürt. Gemeinsam mit den ehemaligen „Kaiserinnen“ Inge Zwick und Barbara Theiner würdigte man sein Engagement für qualitätsvolle Gastronomie.

Erstmals wurde zudem ein aktueller Schüler geehrt: Elias Erlacher erhielt den Titel „Rookie of the Year“. Seine Haltung, Verlässlichkeit und Professionalität spiegeln exemplarisch die Werte des Hauses wider. Die symbolische Übergabe dieser Auszeichnung übernahm David Peintner, erster Rookie des Jahres 2024.

Den feierlichen Abschluss bildete die Enthüllung der „Wall of Fame“. Am Ausgang erhielten die Gäste ein Präsent mit Informationen zum Verein Helfen ohne Grenzen, vertreten durch Erich Dapunt und Axel Senftleben. Auch Marc Pfeifhofer, selbst ehemaliger Kaiserhöfler, engagiert sich dort als Vizepräsident.

Der zweite Jubiläumstag zeigte eindrucksvoll: Der Alumniclub ist weit mehr als ein Netzwerk – er ist das lebendige Gedächtnis des Kaiserhofs und ein wesentlicher Träger jener Werte, die die Schule seit 50 Jahren prägen.