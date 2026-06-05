60 Jahre Volksbank Filiale Bozen/Gries  

Von: mk
Bozen – Seit sechs Jahrzehnten ist die Filiale in der Telsergalerie fester Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Lebens der Stadt. An der 60-Jahr-Feier nahm auch der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Luis Walcher, teil.
Die 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale betreuen unter der Leitung von Andreas Pircher täglich Privat- und Geschäftskunden und stehen ihnen mit persönlicher Beratung und maßgeschneiderten Lösungen zur Seite.
„Das 60-jährige Jubiläum der Filiale in Gries ist für uns nicht nur ein wichtiger Meilenstein, sondern auch ein Ansporn für die Zukunft: Gemeinsam mit dem gesamten Team wollen wir auch weiterhin die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen“, so Andreas Pircher, Leiter der Filiale in Gries.
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