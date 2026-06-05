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Rundes Jubiläum

60 Jahre Volksbank Filiale Bozen/Gries  

Freitag, 05. Juni 2026 | 15:56 Uhr
Volksbank Gries
Volksbank
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Von: mk

Bozen – Seit sechs Jahrzehnten ist die Filiale in der Telsergalerie fester Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Lebens der Stadt. An der 60-Jahr-Feier nahm auch der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, Luis Walcher, teil.

Die 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale betreuen unter der Leitung von Andreas Pircher täglich Privat- und Geschäftskunden und stehen ihnen mit persönlicher Beratung und maßgeschneiderten Lösungen zur Seite.

„Das 60-jährige Jubiläum der Filiale in Gries ist für uns nicht nur ein wichtiger Meilenstein, sondern auch ein Ansporn für die Zukunft: Gemeinsam mit dem gesamten Team wollen wir auch weiterhin die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen“, so Andreas Pircher, Leiter der Filiale in Gries.

Bezirk: Bozen

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