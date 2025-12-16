Ab 2026 einfacher reisen in Tirol, Südtirol und Trentino

Euregio Ticket - ein Ticket für drei Regionen

Von: mk

Bozen – Ab dem 1. Januar 2026 wird das Reisen in Tirol, Südtirol und Trentino deutlich einfacher. Mit dem neuen Euregio Ticket startet ein Jahresabo, das sich an alle richtet, die in der Euregio leben, arbeiten oder regelmäßig unterwegs sind.

Ab dem Januar 2026 wird Mobilität über Landesgrenzen hinweg neu gedacht: Die bestehenden Verkehrssysteme wachsen zu einem gemeinsamen Netz zusammen. Das Euregio Ticket vereint den südtirolmobil Fix365 Pass und das KlimaTicket Tirol in einem einzigen Ticket – und macht aus drei Regionen einen zusammenhängenden Mobilitätsraum. Die Idee dahinter ist ebenso simpel wie zukunftsweisend: grenzenlos unterwegs sein, mit nur einem Ticket.

Ein Ticket, drei Regionen

Mit dem Euregio Ticket seid ihr in allen drei Provinzen flexibel unterwegs – ganz ohne Abowechsel und ohne euch Gedanken über administrative Grenzen machen zu müssen.

In Südtirol stehen Regionalzüge, Stadt- und Regionalbusse sowie die wichtigsten Seilbahnen des südtirolmobil Netzes zur Verfügung.

In Tirol gilt das Ticket im gesamten VVT-Netz und umfasst Busse, Nightliner, Regionalzüge und sogar Fernverkehrszüge. Im Trentino sind Regionalzüge, Busse sowie die Seilbahn Trient–Sardagna mit inbegriffen.

So entsteht ein umfassendes Mobilitätsangebot, das den Alltag über Landesgrenzen hinweg spürbar einfacher und flüssiger macht.

Gut zu wissen vor der Fahrt

Das Euregio Ticket ist ausschließlich für Einwohnerinnen und Einwohner der Euregio vorgesehen. Derzeit sind keine Ermäßigungen geplant.

Die Entwertungs- und Kontrollmodalitäten unterscheiden sich je nach Region – eine kurze Information vor Fahrtantritt wird daher empfohlen.

Der Preis des Abos

Das Euregio Ticket kostet 750 Euro pro Jahr. Je nachdem, ob das Abo in Tirol oder in Südtirol erworben wird, unterscheidet sich die interne Kostenaufteilung geringfügig. Die Vorbestellungen sind ab 15. Dezember 2025 online über das südtirolmobil Kundenportal möglich.

Für Studierende in den drei Regionen gibt es das Euregio Ticket Students zum Preis von 356 Euro pro Jahr.

Alle Details findet man hier.