Abwarten, Geld sparen: Smartphone-Kauf mit Strategie

Von: APA/dpa

Sie liebäugeln mit einem Smartphone, das neu auf den Markt gekommen ist? Dann lohnt es sich, abzuwarten – auch wenn es vielleicht schwerfällt. Denn wer nicht gleich zum Marktstart eines neuen Gerätes zuschlägt, kann je nach Hersteller bis zu 40 Prozent des Kaufpreises sparen, hat die Stiftung Warentest (Ausgabe 8/26) in einer Preisanalyse ermittelt. Bei Spitzengeräten könnten das mehrere Hundert Euro sein.

Sommerzeit ist Schnäppchenzeit – nicht zu lange warten

Besonders günstig sind Smartphones den Angaben zufolge im Juli und August. Wer allerdings zu lange zögert, riskiert, das Wunschmodell nicht mehr in der gewünschten Farbe oder Ausstattung zu bekommen.

Sind bestimmte Varianten knapp, könnten die Preise wieder steigen. Wer dagegen bei Farbe und Ausstattung flexibel ist, finde häufig sogar Angebote, die die durchschnittlichen Tiefpreise der Analyse noch unterbieten.

Kaum Leistungssprünge zwischen den Generationen

Richtig sparen kann, wer nicht zwingend auf das neueste Modell schielt. Und das muss ohnehin nicht sein: Echte Leistungssprünge von einer Smartphone-Generation zur nächsten sind der Analyse zufolge schon länger selten. Vorgängermodelle stünden ihren Nachfolgern häufig in kaum etwas nach – manchmal seien sie sogar besser.

Apple

Neue iPhones bringt Apple meist Ende September auf den Markt. Die Geräte bleiben der Analyse zufolge dann in den ersten 90 Tagen nach Marktstart auf der Höhe der Einführungspreise. Erst ab April würden dann im Schnitt rund 10 Prozent günstiger. Wer länger wartet, spart aber kaum mehr. Faustregel: Ein iPhone, das unter 90 Prozent der UVP angeboten wird, ist grundsätzlich ein guter Deal.

Samsung

Neue Samsung-Smartphones kommen von Ende Januar bis Mitte März auf den Markt. Von da an sinkt der Durchschnittspreis relativ rasch und erreicht im Juli etwa 75 Prozent des Ausgangspreises. Mit dem Kauf eines neuen Galaxy-Phones sollte man also möglichst bis zum Sommer warten, raten die Warentester.

Google

Die Preise für Googles Pixel-Smartphones fallen nach ihrem Marktstart Ende August kontinuierlich. Ein Jahr nach Marktstart liegen die Preise den Angaben zufolge bei etwa 70 Prozent der UVP.

Xiaomi

Xiaomis Smartphones der T-Reihe sind im Herbst am günstigsten. Etwa ein Jahr nach Marktstart können sie mehr als 40 Prozent unter der UVP liegen.