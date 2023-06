Abzockgefahr: Online nie mit Geldspende-Funktion zahlen

Spielekonsolen, Möbel oder Dekoartikel günstig im Internet kaufen, das geht mit dem Bezahldienst Paypal ganz schnell. Doch Vorsicht: Wer spendet statt zahlt, kann Probleme bekommen.

Wenn Sie etwas in einem Internetshop kaufen und anschließend via Paypal bezahlen wollen, achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Funktion “Geld spenden” nutzen. Davor warnt das Konsumentenschutzportal “Watchlist Internet”.

Den Konsumentenschützern sind Fake-Shops aufgefallen, die günstig Spielekonsolen, iPhones oder auch Möbel anbieten und bei denen die Zahlungsabwicklung über die Funktion “Geld spenden” abläuft. Problem: Wenn Sie darauf eingehen, entfällt der Käuferschutz für Sie und eine Rückerstattung des Geldes, etwa bei Betrug, ist nicht mehr möglich. Deshalb lautet der klare Rat: Wird die Paypal-Zahlung als Spende gekennzeichnet, sollte man den Vorgang sofort abbrechen.

Wichtig: Die Paypal-Option mit Käuferschutz heißt “Artikel oder Dienstleistung bezahlen”. Nur wer damit zahlt, kann bei Problemen sein Geld zurückfordern.

Wie Sie einen richtigen Internetshop von einem Fake unterscheiden, dafür hat “Watchlist Internet” folgende Tipps:

– Bevor Sie etwas kaufen, lesen Sie sich das Impressum des Online-Shops gut durch. Betrügerische Seiten haben oft kein Impressum.

– Hilfreich ist außerdem, online nach Erfahrungsberichten anderer Nutzerinnen und Nutzer mit dem gewählten Online-Shop zu suchen. Wenn Sie keine relevanten Informationen zu Ihrem Shop finden, warnt das Konsumentenschutzportal ebenfalls vor einem Kauf.

– Des Weiteren rät die Organisation nicht nur von einer Zahlung mit der Paypal-Funktion “Geld spenden” oder “Geld an Freunde und Familie senden” ab, sondern auch von einer Zahlung per Vorkasse. Selbst wenn der Preis deutlich günstiger als in anderen Online-Shops zu sein scheint, handelt es sich sehr wahrscheinlich um betrügerische Abzocke.