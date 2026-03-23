Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Amazon arbeitet wieder an einem Smartphone
Amazons Fire Phone (Bild) war seinerzeit ein Flop

Amazon arbeitet wieder an einem Smartphone

Montag, 23. März 2026 | 07:04 Uhr
Amazons Fire Phone (Bild) war seinerzeit ein Flop
APA/APA/AFP/GETTY IMAGES/DAVID RYDER
Schriftgröße

Von: APA/ag.

Gut ein Jahrzehnt nach dem Scheitern seines ersten Smartphones arbeitet Amazon Insidern zufolge an einem neuen Mobiltelefon. Das intern unter dem Namen “Transformer” laufende Projekt ziele auf ein stark personalisiertes Gerät ab, das eng mit dem Sprachassistenten Alexa verzahnt sei, sagten vier mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Projekt könne bei strategischen oder finanziellen Bedenken auch noch gestoppt werden.

Ein Schwerpunkt liege auf der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI). Das Telefon solle als ständiger Begleiter dienen und den nahtlosen Zugriff auf Amazon-Dienste wie Prime Video oder Einkäufe erleichtern. Ein Amazon-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Auch “Dumbphone” wird überlegt

Entwickelt wird das Gerät den Insidern zufolge von der vor einem Jahr gegründeten Abteilung ZeroOne, die innerhalb der Gerätesparte für Neuerungen zuständig ist. Die Entwickler prüften derzeit sowohl ein klassisches Smartphone als auch ein sogenanntes “Dumbphone” mit stark reduzierten Funktionen, das als Zweitgerät neben etablierten Modellen von Apple oder Samsung genutzt werden könnte.

Für Amazon ist es ein neuer Versuch, im von Apple und Samsung dominierten Markt Fuß zu fassen. Die beiden Branchenführer kamen im vergangenen Jahr zusammen auf einen weltweiten Marktanteil von rund 40 Prozent. Zudem steht der Smartphone-Markt laut dem Marktforschungsinstitut IDC 2026 wegen steigender Speicherchip-Preise vor einem erwarteten Absatzrückgang von 13 Prozent.

2014 hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos das Fire Phone auf den Markt gebracht, das zu einem der größten Flops der Firmengeschichte wurde. Wegen eines Mangels an beliebten Apps und technischer Probleme wie Überhitzung wurde das Gerät nach nur 14 Monaten wieder eingestellt. Amazon musste damals 170 Millionen Dollar auf unverkauften Lagerbestand abschreiben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Kommentare
56
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
Kommentare
51
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
E-Scooter-Reform im Anrollen
Kommentare
50
E-Scooter-Reform im Anrollen
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
37
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Kommentare
30
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Anzeigen
Ostereier mit Qualität
Ostereier mit Qualität
Südtiroler Bio- und Freilandeier
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Amazon arbeitet wieder an einem Smartphone
Der erste Versuch vor über zehn Jahren war ein Flop

Amazon arbeitet wieder an einem Smartphone

Sonntag, 22. März 2026 | 11:04 Uhr
Der erste Versuch vor über zehn Jahren war ein Flop
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Gut ein Jahrzehnt nach dem Scheitern seines ersten Smartphones arbeitet Amazon Insidern zufolge an einem neuen Mobiltelefon. Das intern unter dem Namen “Transformer” laufende Projekt ziele auf ein stark personalisiertes Gerät ab, das eng mit dem Sprachassistenten Alexa verzahnt sei, sagten vier mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Projekt könne bei strategischen oder finanziellen Bedenken auch noch gestoppt werden.

Ein Schwerpunkt liege auf der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI). Das Telefon solle als ständiger Begleiter dienen und den nahtlosen Zugriff auf Amazon-Dienste wie Prime Video oder Einkäufe erleichtern. Ein Amazon-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Auch “Dumbphone” wird überlegt

Entwickelt wird das Gerät den Insidern zufolge von der vor einem Jahr gegründeten Abteilung ZeroOne, die innerhalb der Gerätesparte für Neuerungen zuständig ist. Die Entwickler prüften derzeit sowohl ein klassisches Smartphone als auch ein sogenanntes “Dumbphone” mit stark reduzierten Funktionen, das als Zweitgerät neben etablierten Modellen von Apple oder Samsung genutzt werden könnte.

Für Amazon ist es ein neuer Versuch, im von Apple und Samsung dominierten Markt Fuß zu fassen. Die beiden Branchenführer kamen im vergangenen Jahr zusammen auf einen weltweiten Marktanteil von rund 40 Prozent. Zudem steht der Smartphone-Markt laut dem Marktforschungsinstitut IDC 2026 wegen steigender Speicherchip-Preise vor einem erwarteten Absatzrückgang von 13 Prozent.

2014 hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos das Fire Phone auf den Markt gebracht, das zu einem der größten Flops der Firmengeschichte wurde. Wegen eines Mangels an beliebten Apps und technischer Probleme wie Überhitzung wurde das Gerät nach nur 14 Monaten wieder eingestellt. Amazon musste damals 170 Millionen Dollar auf unverkauften Lagerbestand abschreiben.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Kommentare
56
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
Kommentare
51
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
E-Scooter-Reform im Anrollen
Kommentare
50
E-Scooter-Reform im Anrollen
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
37
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Kommentare
30
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Anzeigen
Ostereier mit Qualität
Ostereier mit Qualität
Südtiroler Bio- und Freilandeier
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 