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Amazon steigert Erlöse im Cloudgeschäft deutlich

Amazon mit überraschend starkem Cloud-Wachstum

Donnerstag, 30. Juli 2026 | 22:38 Uhr
Amazon steigert Erlöse im Cloudgeschäft deutlich
APA/APA/AFP/JONAS ROOSENS
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Von: importer

Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen kurbelt das Geschäft von Amazon an. Die Umsätze der Cloud-Tochter Amazon Web Services (AWS) stiegen im abgelaufenen Quartal um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden Dollar (37,08 Mrd. Euro), teilte der Online-Händler am Donnerstag mit. Das sei das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen, betonte Konzernchef Andy Jassy. Analysten hatten mit einem Plus von rund 31 Prozent gerechnet.

Amazon-Aktien legten daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street neun Prozent zu. Ähnlich wie beim Konkurrenten Microsoft waren Anleger erleichtert, dass der US-Konzern seine milliardenschweren Investitionen in beschleunigtes Wachstum ummünzen kann. Die Zahlen dämpften zudem die Furcht vor einem Abflauen des KI-Booms.

Die Konzernerlöse legten weiteren Angaben zufolge im Berichtszeitraum um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden Dollar zu. Der Reingewinn übertraf mit 5,75 Dollar je Aktie die Markterwartungen um ein Vielfaches. Hier wirkten sich Buchgewinne aus der Beteiligung am KI-Entwickler Anthropic positiv aus.

Für das laufende Quartal stellte Amazon ein Umsatzplus von neun bis zwölf Prozent auf 197 bis 202 Milliarden Dollar in Aussicht. Der operative Gewinn werde voraussichtlich um 29 bis 52 Prozent auf 22,5 bis 26,5 Milliarden Dollar steigen.

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