Armin Pixner als Präsident der Sektion Holz bestätigt

Bozen – Die Sektion Holz im Unternehmerverband Südtirol berichtet von ihrer letzten Vollversammlung: „Der Rohstoff Holz kann einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität leisten: davon ist die Sektion Holz im Unternehmerverband überzeugt. Bei der Vollversammlung, die kürzlich in Bozen stattfand, wurde Präsident Armin Pixner (ALPI Fenster GmbH) für den Zeitraum 2024-2028 in seinem Amt bestätigt, ebenso wie sein Vize, Michael Gilli (X Timber AG). ‚Themen und Entwicklungen wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, CO2 Neutralität werden das Leben und das Handeln verändern und jeden Sektor betreffen. Als Sektion Holz können wir hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Ausgehend von dieser Überzeugung hat sich unsere Tätigkeit in den vergangenen Jahren stark an diesen Themen orientiert. Mit verschiedenen Initiativen haben wir auf die Vorteile des nachhaltigen und erneuerbaren Roh- und Baustoffes Holz verwiesen‘, so Pixner in seinem Bericht. Die Bedeutung des Rohstoffes Holz hat auch Gastreferent Landesrat Luis Walcher unterstrichen, der darauf verwies, dass die lange Tradition, die Holz in Südtirol hat, weitergeführt werden muss. Die Verwendung von Holz muss unterstützt und gestärkt werden, insbesondere im Bau, so Walcher, der betonte, die von seinem Vorgänger begonnene enge Zusammenarbeit weiterführen zu wollen. Dem neuen Direktivrat der Sektion Holz, die 34 Unternehmen mit 1.630 Mitarbeiter:innen umfasst, gehören neben Pixner und Gilli zudem an: Markus Damiani (Damiani Holz&KO AG), Benedikt Lanz (A. Lanz GmbH), Peter Lang (Rotho Blaas GmbH), Peter Prader (Alois Prader GmbH), Matthias Rubner (Rubner Holding AG) und Matthias Watschinger (Watschinger Holzindustrie GmbH). Bis zur Vollversammlung des Unternehmerverbandes Ende Mai bleibt der bisherige Direktivrat im Amt.“

Von: Ivd