Athesia Gruppe baut Bereich Rundfunk aus

Von: ka

Bozen – Der Rundfunkbereich der Athesia-Unternehmensgruppe wird durch den Erwerb der Gesellschaftsanteile der Bartls Holding GmbH sowie jener von Bartl und Lukas Thaler erweitert. Demnächst werden deshalb die privaten Radiosender Die Antenne Südtirol, Radio 2000, Radio Edelweiss und Stadtradio Bozen Teil der Athesia Gruppe sein. Die entsprechende Vereinbarung wurde in diesen Tagen von Georg Ebner, CDO der Athesia Gruppe, mit der Eigentümerfamilie Thaler unterzeichnet.

Dazu Lukas Thaler: „Für unsere Sender eröffnet sich mit diesem Schritt eine langfristige und stabile Perspektive. Die Zusammenarbeit mit der Athesia Gruppe bietet neue Chancen, unser Programm nachhaltig weiterzuentwickeln, unsere regionale Verwurzelung zu festigen und bestehende Synergien noch besser zu nutzen. Gleichzeitig ist es mir ein besonderes Anliegen zu betonen, dass all jene, die Radio 2000, Die Antenne Südtirol, Radio Edelweiss über viele Jahre hinweg aufgebaut und geprägt haben, großen Respekt und Anerkennung verdienen. Auch unserem heutigen Team gebührt Dank und Wertschätzung für das, was gemeinsam geleistet wurde und weiterhin geleistet wird.“

Bereits seit einiger Zeit standen beide Seiten im Austausch über mögliche Formen einer vertieften Zusammenarbeit. Für die Athesia Gruppe ist dies ein konsequenter Schritt, da die Unternehmensgruppe seit etlichen Jahren im regionalen privaten Rundfunk tätig ist.

Mit der gemeinsamen Weiterentwicklung der Sender möchte Athesia ein glaubwürdiges und zeitgemäßes Medienangebot für die Zukunft sichern. Die bestehenden Marken und Programme sollen dabei weiterhin klar positioniert bleiben und gleichzeitig von den Synergien innerhalb der Gruppe profitieren. Mit Lukas Thaler als Geschäftsführer ist zudem Kontinuität und Stabilität gewährleistet.