AUA – Streik würde 430 Flüge und 52.000 Passagiere treffen

Flugzeug der Austrian Airlines (AUA) - hier in Hamburg

Der KV-Streit bei der AUA und dem Bordpersonal hat sich weiter zugespitzt. Es kam zum Streikbeschluss für den 36-stündigen Zeitraum von Gründonnerstag-Mitternacht bis Karfreitag-Mittag. Das sagte Gewerkschafter Daniel Liebhart am Samstag zur APA. Bei der AUA würden in der reisestarken Zeit 430 Flüge mit 52.000 Passagieren ausfallen. Ob der Streik noch abgewendet werden kann erscheint fraglich, ist aber möglich. Die AUA könnte aber ihr Offert sogar zurückziehen.

Man habe den Streikbeschluss ebenso einstimmig gefasst wie eine neue Aufforderung an die AUA, “unverzüglich ein besseres Angebot zu legen”, erklärte Liebhart von der zuständigen Gewerkschaft vida. Auf die Frage, ob es nun eine neue Frist gebe, sagte Liebhart, dass man sich “logischerweise einigen muss”. Um den beschlossenen Streik noch abzuwenden, sei aus seiner Sicht “noch Zeit bis 27. März um 23:59 und 59 Sekunden”.

“Eskalationsmaßnahmen des Betriebsrats sowie der Gewerkschaft tragen nicht zu einer Lösungsfindung bei”, hieß es hingegen von einer AUA-Sprecherin, die gegenüber der APA auch die hohe Zahl der womöglich ausfallenden Flüge bekanntgab. “Diese Maßnahmen stehen in keinem Verhältnis, und auch unsere Fluggäste haben kein Verständnis für derartige Mittel. Unternehmensseitig versprechen wir, alles dafür zu tun, um unseren Fluggästen den Osterurlaub zu ermöglichen.”

Ein neues Angebot, wie seitens der Arbeitnehmervertreter vom Betriebsrat und der Gewerkschaft gefordert, gab es aber weiter nicht. Im Gegenteil: “Allein ein Streiktag verursacht dem Unternehmen einen finanziellen Schaden von bis zu 10 Millionen Euro. Demnach ist es denkbar, dass das dargelegte Angebot von bis zu 18 Prozent Erhöhung für Flugbegleiter und Piloten, bei Co-Piloten sogar bis zu 28 Prozent, revidiert werden muss, um den Schaden zu kompensieren.”

Die Annahme des Angebotes würde erneut einen der höchsten KV-Abschlüsse in Österreich bedeuten, meinte die AUA-Sprecherin. Die Firma habe auch den Betriebsrat aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren – “leider ohne Erfolg”. Auch Gewerkschafter Liebhart kritisierte einen “fehlenden Verhandlungspartner, wir sind hier an Ort und Stelle”, betonte er. “Zum Verhandeln gehören immer zwei. Wir haben keine andere Wahl als einen Aufruf zum Streik. Das Management der AUA treibt uns regelrecht dazu.”

Auslöser des Arbeitskonfliktes: Die Arbeitnehmervertreter hatten die Verhandlungen am Donnerstagabend abgebrochen und fordern seither ein neues Offert seitens der Fluglinie. Das vorliegende Angebot decke nur die Inflation ab und es gebe keinen Reallohnzuwachs, teilte die Gewerkschaft mit. Mit der aktuellen Gehaltsstruktur liege man deutlich unter jener der deutschen Muttergesellschaft Lufthansa. Ein neues Angebot kam nicht bis zur Deadline Freitag 24 Uhr.

Laut Austrian belaufe sich die Forderung der Gewerkschaft auf Erhöhungen um bis zu 40 Prozent mit einer Gültigkeit bis Ende 2024. “Damit hätten wir im Vorjahr einen Verlust erzielt”, hieß es von der AUA. Die Gewerkschaft kritisierte hingegen “Zahlenspielereien” seitens des Unternehmens, in Wahrheit würde nur die rollierende Inflation von knapp acht Prozent ausgeglichen. Man sei aber durchaus bereit, auch über einen KV für die kommenden 22 Monate – also bis Ende 2025 – zu verhandeln.

Die AUA verweist aktuell stets auch auf den Mitarbeiterbonus: Insgesamt schütte die Fluglinie heuer rund 30 Mio. Euro aus, die Beschäftigten würden bei einem wirtschaftlichen Erfolg der Fluglinie bis zu einem Monatsgehalt extra erhalten. Und man sei bereit, den Bonus hinaufzusetzen, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig bis zu zwei Monatsgehälter erhalten könnten. Aus Sicht der Arbeitnehmenden bleibe man damit zu weit von den Geldern bei der Mutter Lufthansa zurück.