Auch SEAB bei Olympia dabei

Bozen – Auch SEAB wird bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand–Cortina vertreten sein. Möglich macht dies Ivan Galassiti, Eis-Techniker der Sparkasse Arena in Bozen. Die Eishalle wird von SEAB im Auftrag der Stadt Bozen betrieben.

Galassiti wurde ausgewählt, Teil des Teams zu sein, das für die Vorbereitung der Eisfläche in der olympischen Eishockey-Arena Santa Giulia zuständig ist. Sein Einsatz ist vom 29. Jänner bis 22. Februar 2026 geplant.

Zu seinen Aufgaben gehört das Steuern der Eisaufbereitungsmaschine – eines Geräts, das die Eisfläche in wenigen Minuten abzieht, reinigt und regeneriert. Besucherinnen und Besucher der Eishockeyspiele des HCB Südtirol Alperia in der Sparkasse Arena kennen sie gut: Nach jedem Drittel sorgt sie für eine gleichmäßige und sichere Eisoberfläche. Ziel der Eisaufbereitung ist es, optimale Bedingungen für die Athletinnen und Athleten zu gewährleisten.

Der Weg Galassitis zu den Olympischen Spielen begann in Bozen. Don Moffatt, Head of Ice der Olympischen Winterspiele Mailand–Cortina 2026, wurde während der Eishockey-Weltmeisterschaften 2024 in der Sparkasse Arena auf seine Arbeit aufmerksam. Moffatt, ein kanadischer Experte mit fast 40 Jahren Erfahrung und seiner fünften Winterolympiade, wird die gesamte Eisvorbereitung bei den Spielen koordinieren.

„Diese Arbeit bedeutet, auf jedes Detail zu achten – auch auf jene, die das Publikum nicht sieht“, erklärt Galassiti. „Hinter einem Spiel steckt große Teamarbeit und viel Verantwortung. In das olympische Team berufen zu werden, ist für mich eine enorme Ehre und eine große persönliche wie auch berufliche Anerkennung.“

Auch SEAB ist stolz auf seinen Erfolg: „Wir sind sehr stolz, dass Ivan Galassiti diese Chance erhalten hat“, erklären einstimmig Kilian Bedin, Präsident von SEAB, und Monia Milan, Verantwortliche für den Bereich Stadt SEAB. „Seine fünfzehnjährige Erfahrung und Expertise sind ein wertvoller Beitrag für unser Unternehmen und für die Stadt Bozen. Wir wünschen ihm eine bereichernde und spannende Erfahrung bei den Olympischen Spielen.“