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HGV-Ortsgruppe Stilfs hält Jahresversammlung ab

Auf Zusammenarbeit und Weiterentwicklung im Tourismus setzen

Mittwoch, 29. April 2026 | 16:23 Uhr
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HGV
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Von: mk

Stilfs/Sulden – Kürzlich fand die Versammlung der Ortsgruppe Stilfs des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) im Hotel My Paradies in Sulden statt. Im Mittelpunkt standen die aktuelle Entwicklung des Tourismus sowie zentrale Herausforderungen für die Betriebe vor Ort.

HGV-Ortsobmann Lukas Martin Wallnöfer zeigte sich in seinem Bericht erfreut über die stabilen Nächtigungszahlen der Gemeinde. Trotz geschlossener Großbetriebe aufgrund von Umbauten konnten die Zahlen auf Vorjahresniveau gehalten werden. „Es ist klar erkennbar, dass viele Betriebe investieren und sich weiterentwickeln. Stillstand ist keine Option“, zeigte sich Wallnöfer überzeugt.

Kritisch äußerte sich der Ortsobmann zum Thema Tourismuszonen und Bettenstopp. Für kleine Betriebe sei eine maßvolle Weiterentwicklung unerlässlich, insbesondere auch im Hinblick auf die nachfolgende junge Generation. Zudem sprach er die zunehmenden bürokratischen Hürden bei Investitionen an und forderte mehr Planungssicherheit sowie Entscheidungen auf lokaler Ebene.

Der neue Obmann des HGV-Bezirkes Meran/Vinschgau, Florian Obkircher, stellte sich den Anwesenden vor und betonte die zentrale Rolle des Tourismus für die Zukunft von Berggemeinden wie Stilfs. Dieser sichere Arbeitsplätze, schaffe Perspektiven für junge Menschen und sei ein wesentlicher Faktor gegen die Abwanderung.

Einblick in aktuelle Verbandsthemen gab Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV. Er informierte über neue gesetzliche Entwicklungen sowie über die umfangreichen Serviceangebote des HGV für seine Mitgliedsbetriebe.

Besonders hervorgehoben wurde im Rahmen der Versammlung die sehr gute Zusammenarbeit innerhalb des Dorfes. Zwischen HGV, Gemeinde, Tourismusverein, Seilbahnen, Skischule und weiteren Vereinen werde ein enger Austausch gepflegt. Gemeinsam versuche man, Projekte voranzutreiben und die Entwicklung des Tourismus aktiv zu gestalten.

Abschließend referierte Veronika Mair von der HGV-Abteilung Web Marketing zum Thema digitale Sichtbarkeit. Dabei zeigte sie auf, wie Betriebe ihre Online-Präsenz stärken und auch in neuen Systemen wie ChatGPT besser gefunden werden können.

Die Versammlung war geprägt von einem offenen Austausch zwischen den Mitgliedern. Dabei wurden zahlreiche Anliegen und Zukunftsthemen angesprochen, die für die Weiterentwicklung des Tourismus in Stilfs von zentraler Bedeutung sind.

Bezirk: Vinschgau

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