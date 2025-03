Aus hds Servicegenossenschaft wird „inService“

Von: Ivd

Bozen – Die bisherige „hds Servicegenossenschaft“, das Beratungsunternehmen des Wirtschaftsverbandes hds, präsentiert sich ab sofort unter dem neuen Namen „inService“ mit einem modernen Logo und einem neuen Erscheinungsbild. Mit 120 Mitarbeitern, über 2.500 Kunden und sechs Standorten in Südtirol – Bozen, Meran, Brixen, Schlanders, Brixen, Sterzing und Bruneck – verbindet das Beratungsunternehmen des hds nun seinen traditionsreichen Hintergrund mit einer neuen, zeitgemäßen Identität.

„Seit fast 80 Jahren bietet der Verband neben der Interessenvertretung den einzelnen Betrieben auch vielfältige Dienstleistungen an. Die umfangreiche Erfahrung und die starke regionale Verankerung bleiben zentrale Bestandteile der neuen Marke des hauseigenen Beratungsunternehmens“, erklärt der Präsident der beiden Strukturen – hds und inService -, Philipp Moser.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen intensive Maßnahmen umgesetzt, um kundenorientierte Dienstleistungen weiterzuentwickeln und gezielt auf individuelle Bedürfnisse der Betriebe vornehmlich in den Sektoren Handel, Gastronomie und Dienstleistungen einzugehen. „Dafür wurde auch die Unternehmenskultur gezielt geschärft, um mit aktiver Beratung und innovativen, im Team erarbeiteten Lösungen nachhaltigen Mehrwert für die Betriebe zu schaffen“, so Moser weiter.

Neben strukturellen Optimierungen und dem Ausbau der Mitarbeiterkompetenzen wurden auch die Büroräume umfassend modernisiert. Diese bieten nun ein attraktives Umfeld, das die Unternehmerinnen und Unternehmer und deren Beratungsbedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt stellt.