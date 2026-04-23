Ausbau des Netzwerks der Pensplan Infopoints

Von: mk

Bozen – Vor kurzem haben die Pensplan Centrum AG und der Wirtschaftsverband hds eine neue Zusammenarbeit aufgenommen. Mit der Inbetriebnahme eines Pensplan Infopoints beim Hauptsitz des hds in Bozen wird das Netz der Informationsschalter zur Zusatzvorsorge weiter ausgebaut, das flächendeckend in der gesamten Region Trentino‑Südtirol präsent ist. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu qualifizierter, neutraler und kostenloser Information und Beratung im Bereich der Zusatzvorsorge zu erleichtern.

Der Wirtschaftsverband hds ist die Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer im Handels- und Dienstleistungsbereich. Der Verband begleitet weiters seine Mitgliedsbetriebe mit Beratung und Serviceleistungen und ist landesweit präsent. Mit seiner Tätigkeit leistet der hds einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Orte und Städte sowie zur Stärkung der lokalen Wirtschaft.

In seiner Funktion als Pensplan Infopoint erweitert der hds das bestehende Serviceangebot für die Bevölkerung. Die Pensplan Infopoints sind Informationsschalter, die in der gesamten Region Trentino‑Südtirol tätig sind und kostenlose Dienstleistungen zur Information und personalisierten Beratung im Bereich der Zusatzvorsorge anbieten. Bei den Infopoints können Bürgerinnen und Bürger eine detaillierte Analyse ihrer Situation im Bereich der Pflicht- und Zusatzrente erhalten, Unterstützung bei der Einreichung von Anträgen auf regionale Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch nehmen sowie Hilfe bei Verwaltungsvorgängen im Zusammenhang mit Zusatzrentenfonds bekommen.

„Wir freuen uns über die Eröffnung des neuen Informationsschalters, welcher unser Netzwerk der Pensplan Infopoints noch weiter stärken“, erklärt der Geschäftsführer der Pensplan Centrum AG, Matteo Migazzi: „Dieses Netzwerk ist für uns von größter Bedeutung, da es uns ermöglicht, kapillar in der gesamten Region vertreten zu sein und den Bürgerinnen und Bürgern unsere Dienstleistungen „quasi vor ihrer Haustüre“ anbieten zu können, ob es nun um Beratung, Kommunikation und Sensibilisierung zur Zusatzvorsorge oder um Unterstützung bei Verwaltungsverfahren für Mitglieder unserer Partnerzusatzrentenfonds geht.“

„Mit dieser neuen Dienstleistung und dank dieser neuen Zusammenarbeit können wir unser Beratungsangebot vor allem in Rentenfragen weiter ausbauen – ein Thema, das in einer Lebensplanung immer wichtiger wird“, ergänzt hds-Direktorin Sabine Mayr.

Die Beratung vor dem Ruhestand ist eine personalisierte und vertiefte Beratung, die sich an Personen richtet, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder bereits pensioniert sind, in der Regel ab dem 57. Lebensjahr. Ziel der vertiefenden Beratung ist es, einen klaren, Überblick über die persönliche Vorsorgesituation zu vermitteln und den Nutzer bei den Entscheidungen in den letzten Jahren vor oder nach dem Eintritt in den Ruhestand zu unterstützen.

Die Dienstleistungen werden von den Mitarbeitenden der Partnerorganisationen erbracht, die von der Pensplan Centrum AG entsprechend geschult werden. Die Zusammenarbeit steht im Zeichen einer gemeinsamen Verantwortung für transparente Information, bewusste Orientierung und fundierte Entscheidungen im Bereich der Zusatzvorsorge.

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