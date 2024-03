Barbara Avesani übernimmt den Dienst der Rechtsmedizin

Bozen – Nach fünf Jahren als leitende Rechtsmedizinerin beim betrieblichen Dienst für Rechtsmedizin übernimmt Avesani den Dienst offiziell als Primaria.

Barbara Avesani, Jahrgang 1970 und in Bozen gebürtig, schloss ihr Medizinstudium 1997 in Verona ab, 1999 folgte an derselben Universität die Facharztausbildung im Bereich Rechtsmedizin. Ihren Dienst im Gesundheitsbezirk Bozen nahm Avesani im Jahre 2003 auf. Ab da an folgten zahlreiche Spezialisierungen, Weiterbildungen und ein Master in „Disability Manager“. Zeitgleich, im Jahre 2011, dann ihre Berechtigung zur Leitung einer einfachen Struktur an der Rechtsmedizin von Bergamo. Avesani war auch als Dozentin tätig, neben ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie Lehrtätigkeiten an der Universität „Cattolica del Sacro Cuore“ in Mailand und an der Claudiana – universitäres Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe in Südtirol, übernommen.

„Ich freue mich über diese neue Herausforderung und das Vertrauen, dass mir entgegengebracht wurde. Für mich sind berufliche Fähigkeiten und Kompetenzen sehr wichtig, ebenso wichtig ist mir aber auch der menschliche Aspekt meiner Arbeit. Deshalb sehe ich unter anderem meine Aufgabe auch darin, menschliche Werte zu fördern, einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen und auf das Wohlergehen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten. Denn sie bilden schließlich das Fundament für einen gut funktionierenden Gesundheitsbetrieb“, so die Neo-Primaria.

Irene Pechlaner, Außerordentliche Kommissarin des Sanitätsbetriebes, hat Avesani in ihrer Zeit als Bezirksdirektorin in Bozen kennengelernt: „Ich bin überzeugt, dass Primaria Avesani diese neue Herausforderung bestens meistern wird. Sie ist eine äußerst erfahrene Expertin auf dem Gebiet und wird den betrieblichen Dienst der Rechtsmedizin erfolgreich leiten“.

Sanitätsdirektor Josef Widmann: „Die Ernennung von Barbara Avesani garantiert Kontinuität im betrieblichen Dienst und für das gesamte Team. Ihre hohe praktische und fachliche Erfahrung wie auch soziale Kompetenz sind Garantie, dass sie diesen so wichtigen Dienst für die Bevölkerung und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Einsatz und Erfolg führen wird.“