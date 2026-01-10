Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bauerndemo mit 95 Traktoren bei Parndorf verlief friedlich
95 Traktoren bei Bauerndemo in Parndorf

Bauerndemo mit 95 Traktoren bei Parndorf verlief friedlich

Samstag, 10. Januar 2026 | 15:08 Uhr
95 Traktoren bei Bauerndemo in Parndorf
APA/APA/dpa/Daniel Karmann
Von: apa

Im Bezirk Neusiedl am See haben am Samstag Bauern gegen das EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten protestiert. Laut Polizei bildeten am Vormittag 95 Traktoren einen Konvoi zwischen Parndorf und Neusiedl. Zu Zwischenfällen oder nennenswerten Verkehrsbehinderungen sei es dabei nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Eine Abschlusskundgebung fand bis zum frühen Nachmittag auf einer landwirtschaftlichen Fläche bei Parndorf statt.

