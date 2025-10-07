BBT durchbricht die Haupttunnelröhre Ost

Von: Ivd

Navis – Mit dem Durchbruch der TBM „Lilia“ gestern um 12.40 Uhr im Gemeindegebiet von Navis im Wipptal wurde ein weiterer bedeutender Projektschritt realisiert. Damit ist die Haupttunnelröhre Ost im Baulos „H41 Sillschlucht-Pfons“ fertiggestellt.

Seit ihrem Start im Mai 2023 im Ahrental hat die rund 160 Meter lange und 2.420 Tonnen schwere Tunnelvortriebsmaschine 8,1 Tunnelkilometer aus dem Fels gebrochen. Während dieser Reise unter dem Alpenhauptkamm musste die TBM einige anspruchsvolle geologische Zonen durchqueren, was erfolgreich gelang. Die Durchbruchsstelle liegt im Bereich des bestehenden Hilfsangriffs „IRIS” zum angrenzenden Baulos „H53 Pfons-Brenner”. An derselben Stelle war Ende August bereits die Zwillingsmaschine „Ida” in der Haupttunnelröhre West angekommen.

Beim Durchbruch herrschte unter den Mineuren große Freude: Das maschinelle Vortriebsende wurde von allen Projektbeteiligten mit Jubel und Applaus begangen. Die Brenner Basistunnelgesellschaft (BBT SE) als Bauherrin sowie die zuständige ARGE H41 Sillschlucht-Pfons zeigten sich erfreut über den gemeinsam erzielten Erfolg und würdigten die gute Zusammenarbeit.

Damit sind die maschinellen und konventionellen Hauptvortriebe des Bauloses „H41 Sillschlucht-Pfons“ abgeschlossen.

Von den ursprünglich neun TBM, die im gesamten Projektgebiet des BBT eingesetzt wurden, sind aktuell nur noch „Wilma” und „Olga” im österreichischen Baulos „H53 Pfons-Brenner” aktiv.