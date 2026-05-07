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Bauen und Wohnen

Befähigungslehrgang für Grundbuchsführerinnen und Grundbuchsführer

Donnerstag, 07. Mai 2026 | 17:58 Uhr
Grundbuch
LPA/Abteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster
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Von: mk

Bozen – Im Herbst 2026 beginnt ein vom Land Südtirol organisierter Befähigungslehrgang für angehende Grundbuchsführerinnen und Grundbuchsführer. Die spezifische Ausbildung richtet sich an Absolventinnen und Absolventen eines rechtswissenschaftlichen Studiums, die in einem wichtigen Bereich im Sektor Immobilienrecht arbeiten möchten.

Der Lehrgang zielt darauf ab, Fachkräfte auszubilden, die sich sicher im komplexen normativen und verwaltungsrechtlichen System des Grundbuchwesens bewegen können, mit besonderem Augenmerk auf die Besonderheiten der Südtiroler Rechtsordnung. Das Ausbildungsprogramm verbindet juristische und technische Kompetenzen und bietet eine umfassende und strukturierte Vorbereitung.

Zu den wichtigsten Inhalten zählen die staatlichen und regionalen Bestimmungen zum Grundbuch, Grundbuchsrecht und Grundbuchstechnik, Katasterwesen, Notariatsordnung, Steuerrecht, angewandtes Zivilprozessrecht sowie besondere Themen wie geschlossene Höfe, Gemeinnutzungsrechte und die Rechtsordnung des Landes Südtirol.

Der Lehrgang findet zwischen September und November 2026 statt und umfasst insgesamt 160 Unterrichtsstunden. Mit drei Unterrichtstagen pro Woche wurde die Ausbildung so gestaltet, dass die Teilnahme auch neben beruflichen Verpflichtungen möglich ist.

Am Ende des Lehrgangs können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mindestens 75 Prozent der Unterrichtseinheiten besucht haben, zur abschließenden Befähigungsprüfung antreten. Der Erwerb der Befähigung ist wesentlich, um am öffentlichen Wettbewerb für Grundbuchsführerinnen und Grundbuchsführer teilzunehmen, den das Land zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 ausschreiben will.

In einem zunehmend wettbewerbsorientierten juristischen Arbeitsmarkt stellt der Lehrgang laut Ressort für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster eine konkrete Möglichkeit zur Spezialisierung und beruflichen Positionierung dar und ermöglicht den Erwerb seltener und stark nachgefragter Fachkompetenzen.

Bezirk: Bozen

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