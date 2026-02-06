Bestätigung von drei Führungskräften im Südtiroler Sanitätsbetrieb

Von: Ivd

Bozen – Dr. Herbert Hanni absolvierte sein Medizinstudium in Innsbruck, wo er 1996 promovierte. Seine Facharztausbildung in Gynäkologie und Geburtshilfe begann er am Krankenhaus Bruneck und setzte sie dann an der Universitätsklinik Großhadern in München fort. 2008 erwarb er den postuniversitären Master in Senologie an der Universität Verona.

Von 2017 bis 2019 war Dr. Hanni Primar der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe im Gesundheitsbezirk Brixen und verantwortete dort auch das Brustgesundheitszentrum Brixen als Teil des Brustgesundheitszentrum Brixen-Meran mit der Frauenklinik Innsbruck als Partner. Zuvor leitete er als geschäftsführender Primar die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Krankenhäusern Bruneck und Innichen. Bereits seit 2009 fungierte Dr. Hanni als Koordinator des interdisziplinären Brustzentrums Bruneck, das unter seiner Leitung nach ISO 9001:2008 zertifiziert wurde. 2019 wurde Dr. Hanni zum Primar der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bruneck und Innichen ernannt.

Neben seiner klinischen Tätigkeit engagiert sich Dr. Hanni als Tutor der Universität Bologna in der Ausbildung junger Ärzte und ist unter anderem als Referent bei nationalen und internationalen Kongressen tätig.

Im Laufe seiner Karriere führte Dr. Hanni mehr als 400 onkoplastische und rekonstruktive Operationen durch. Seine besondere Expertise umfasst laparoskopische Operationstechniken insbesondere im Bereich der Endometriosebehandlung, senologische Eingriffe sowie die invasive Pränataldiagnostik, die er ab 2003 in Bruneck etablierte.

Dr.in Sonia Prader hat in Innsbruck Medizin studiert und ihre Facharztausbildung 2004 in München abgeschlossen. Seit 1998 ist sie im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig, von 2010 bis 2013 als Verantwortliche der gynäkologischen Onkologie im Gesundheitsbezirk Brixen, seit 2020 als Primaria der Gynäkologie und Geburtshilfe im Gesundheitsbezirk Brixen am Standort Brixen und Sterzing.

Primaria Prader verfügt über eine Schwerpunktausbildung in gynäkologischer Onkologie der Ärztekammer Nordrhein/Deutschland, ihre Fachkenntnisse in diesem Bereich konnte sie in rund sieben Jahren beruflicher Tätigkeit am Klinikum Essen-Mitte in Deutschland ausweiten und perfektionieren. Zudem weist Dr.in Prader Zusatzausbildungen in den Bereichen Robotikchirurgie, genetische Beratung und Dysplasie auf. Sie ist Mitglied der Jury des Wissenschaftspreises „Research Award und Women in Science Award Südtirol/Alto Adige“ und der landesweiten Fach- und Arbeitsgruppe „Gender Health Gender Medicine“. Sie ist Tutorin und beteiligt sich an der Tutorenausbildung von Ärzten, auch hat sie mehrere Ausbildungen im Bereich Management und Führung absolviert. Sonia Prader ist u.a. im wissenschaftlichen Beirat der Vereinigung „Mamazone“ und Autorin mehrerer internationaler Publikationen. Sie leitet und begleitet wissenschaftliche Studien und ist Leiterin des zertifizierten Brustzentrums Brixen-Meran. Weiters zeichnet sie sich durch ein hohes Engagement für Sensibilisierungskampagnen zum Thema Brustkrebs, Präventions- und Informationskampagnen für die Bevölkerung aus.

Dr. Arrigo Baldo studierte Medizin und Chirurgie an der Universität Padua und erwarb anschließend dort auch das Facharztdiplom für Physikalische Medizin und Rehabilitation. Seit 2000 arbeitet er beim Südtiroler Sanitätsbetrieb. Dr. Baldo begann seine Tätigkeit in der Abteilung für Physikalische Rehabilitation des Gesundheitsbezirks Brixen. Von 2006 bis 2021 war er leitender Facharzt für Physikalische Rehabilitation für die Gesundheits- und Sozialsprengel innerhalb und außerhalb der Stadt Bozen im Gesundheitsbezirk Bozen. Seit 2021 ist er Direktor des Dienstes und der Abteilung für Rehabilitation im Gesundheitsbezirk Bozen. Nun wurde er in dieser Funktion bestätigt.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit erwarb Dr. Baldo das Diplom für manuelle Medizin an der Universität Siena (2000-2001). Er besuchte zwei Managementkurse. Rund 20 Jahre lang hielt er als Vertragsprofessor für Rehabilitationsmedizin Vorlesungen im Rahmen des Studiengangs Krankenpflege am Standort Bozen der Fakultät für Medizin und Chirurgie der Universität Verona.

Generaldirektor Christian Kofler: „Mit der Bestätigung dieser Führungskräfte setzen wir auf Kontinuität, große Fachkompetenz und Engagement für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Ihre langjährige Erfahrung und ihr Einsatz stärken unseren Betrieb.“

Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann: „Dr. Hanni und Dr.in Prader stehen für eine hochwertige medizinische Versorgung im Bereich der Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Dr. Baldo führt seinen Dienst ebenfalls mit großer Expertise und Erfahrung und nach den neuesten Gesichtspunkten einer modernen Rehabilitation nach traumatologischen, orthopädischer, neurochirurgischen und neurologischen Erkrankungen. Ich gratuliere allen dreien herzlich zur Bestätigung und danke ihnen für ihre wertvolle Arbeit.“

Information für die Medien: Abteilung Kommunikation, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Tel. 366 6982268