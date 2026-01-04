Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Billiges Olivenöl aus Tunesien gefährdet Italiens Erzeuger
Hohe Erntemengen bei Olivenöl in Tunesien

Billiges Olivenöl aus Tunesien gefährdet Italiens Erzeuger

Sonntag, 04. Januar 2026 | 18:39 Uhr
APA/APA/AFP (Archiv)/FETHI BELAID
Schriftgröße

Von: apa

Italiens Olivenölproduzenten schlagen Alarm wegen steigender Importe aus Tunesien. Nach Angaben italienischer Bauernverbände und Branchenorganisationen droht durch günstige Einfuhren ein weiterer Preisverfall, der die wirtschaftliche Existenz vieler Betriebe gefährden könnte. Hintergrund ist ein anhaltender Überschuss an tunesischem Olivenöl, der infolge hoher Ernten und niedriger Produktionskosten zu stark sinkenden Preisen geführt hat.

Dieses Öl werde zunehmend auf den europäischen Markt gedrückt und setze damit auch die italienischen Erzeuger unter Druck, heißt es aus Verbandskreisen. Die Entwicklung könnte sich nach Einschätzung der Organisationen weiter verschärfen. Nach Angaben der italienischen Landwirtschaftsverbände Coldiretti und Unaprol sind die Preise für tunesisches Olivenöl in Italien in den ersten Monaten des Vorjahres deutlich gestiegen, was sich unmittelbar auf den Markt ausgewirkt habe. Während die Verbraucherpreise für italienisches Olivenöl um mehr als 20 Prozent zugelegt hätten, seien die Erzeugerpreise für italienische Landwirte um rund 30 Prozent gefallen.

Italienische Produzenten fordern nationalen Olivenölplan

Schon jetzt gebe es Anzeichen struktureller Schäden. In Teilen der Toskana seien in den vergangenen Jahren rund 40 Prozent der für den Olivenanbau genutzten Flächen aufgegeben worden. Italienweit stehen nach Verbandsangaben Hunderttausende Hektar Olivenhaine leer oder seien vom Verfall bedroht.

Die Organisationen fordern deshalb einen nationalen Olivenölplan, der Qualität, Rückverfolgbarkeit und den Schutz der heimischen Produktion in den Mittelpunkt stellt. Italien könne nicht im Preiswettbewerb mit Ländern wie Spanien oder Tunesien bestehen, sondern müsse auf den Mehrwert seiner einzigartigen Sortenvielfalt setzen. Andernfalls drohe, dass Olivenöl von einem kulturellen Symbol der italienischen Küche zu einer austauschbaren Massenware werde.

