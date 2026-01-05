Christkindlmarkt: Tunesier wirft Steine auf Beamte

Von: Ivd

Bozen – Während der Christkindlmarkt noch bis einschließlich morgen die Bozner Innenstadt fest im Griff hat, haben Polizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und Soldaten am Wochenende in einer Großoperation für Sicherheit gesorgt. Quästor Giuseppe Ferrari setzte Kontrollen in der Innenstadt, dem Dominikaner-, Mazzini-, Ziller-, Obst- sowie Pfarrplatz, der Kapuziner- sowie Wolkensteinstraße, im Park der Religionen und rund um das Stadttheater an.

Sonntagnachmittag kehrte ein bereits verwarnter 35-jähriger tunesischer Asylbewerber zurück und warf Steine nach Passanten, Carabinieri und Stadtpolizisten. Trotz Deeskalationsversuchen stürmte er mit Stein in der Hand auf die eingetroffene Streife zu. Nach Rangelei wurde er wegen Widerstands und Körperverletzung gegen Beamte festgenommen. Er verfügte bereits über ein Ausweisungsgebot für Bozen. Zwei Polizisten sind für eine Woche krankgeschrieben.

Auch am Samstag ging es heiß her: Morgens kontrollierte die Streife einen 38-jährigen Marokkaner mit Diebesgut aus einem Supermarkt in der Industriezone. Laut den Behörden wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Kurz darauf hielt ein Sicherheitsdienst in einem Geschäft der Industriezone einen 32-jährigen Ukrainer aus Meran fest, der Antidiebstahl-Chips von zwei Brillenpaaren entfernt hatte. Auch er wurde wegen versuchten schweren Ladendiebstahls angezeigt.

Insgesamt wurden 158 Personen kontrolliert. Die Botschaft der Quästur ist klar: Sicherheit geht vor Weihnachtsfreude.​